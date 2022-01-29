Арт-пространство Cube.Moscow открывает восемь новых выставок

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Пространство арт-платформы Cube.Moscow открывает в субботу восемь новых выставок, где представят работы художников из Приморья, Грузии, а также проект художника культового фильма "Асса". Об этом сообщает пресс-служба пространства.

"Галерея "Алиса" совместно с владивостокской галереей "Арка" открывают в большом зале арт-пространства Cube.Moscow персональную выставку одного из самых загадочных художников Приморья Александра Киряхно - создателя эклектичной владивостокской эстетики. На выставке будут представлены предметы разных периодов его творчества, начиная с 1990-х годов: живопись, графика, коллаж, ассамбляж, а также ткани", - говорится в сообщении.

Галерея "Культпроект" в свою очередь открывает персональную выставку графики художника Виктора Умнова, которая приурочена к 91-летию мастера. "Философские размышления автора вводятся им напрямую в состав больших графических композиций", - рассказали в пресс-службе. В галерее "Среда" представят коллективную инсталляцию, созданную на основе исследовательского проекта "Нестабильные соединения". "Участники представили сценарий альтернативного будущего, в котором растения и машины участвуют в совместном строительстве связей, образуя "растительный интернет" - результатом работы стала коллективная инсталляция, созданная художниками совместно с исследователями и инженерами", - пояснили представители пространства.

Галерея Window project представляет персональную выставку Emotionarama Андро Семейко - художника из Грузии, который в настоящий момент живет и работает в Лондоне. В PA Gallery откроется персональная выставка Антона Конюхова Exploitation, в которую вошли работы из новой серии художника. Он работает на границе живописи и объекта, создавая полотна, приобретающие скульптурные качества за счет металлизированных красочных смесей.

Еще один проект представят в галерее Syntax - персональную выставку Людмилы Константиновой Press Any Button. "Проект посвящен свободе выбора, от которого, по мнению автора, ничего не зависит",- пояснили в пресс-службе. В Gallery Shtorm представят проект "Неизданное" Сергея Шутова - главного художника фильма "Асса". В галерее можно увидеть серию работ последнего цикла, ранее не выставлявшихся вместе. Часть работ Шутов создал специально для выставки. "В представленной серии прослеживаются традиционные для художника отголоски восточной культуры, новой волны, психоделики, авангардизма и даже концептуализма", - рассказали организаторы.

Кроме того, на площадке Arts Square Gallery пройдет выставка художника Николая Чирятьева "Погружение по методу".