Фестиваль молодых исполнителей классической музыки собрал в Архангельске 50 музыкантов

АРХАНГЕЛЬСК, 29 января. /ТАСС/. Фестиваль молодых исполнителей классической музыки Forever Young Classic собрал в Архангельске более 50 музыкантов из Дании, Австрии и четырех регионов России, рассказали ТАСС в пресс-службе фестиваля. Мероприятие открыли в субботу лауреаты международных конкурсов Елизавета Брахман (скрипка, Москва) и Наталья Гринес (фортепиано, Нижний Новгород) вместе с Архангельским филармоническим камерным оркестром.

"В фестивале примут участие более 50 музыкантов из трех стран: Россия, Дания, Австрия. Из России исполнители из Архангельска, Москвы, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода, - рассказали в пресс-службе. - 29 января с [Архангельским филармоническим] камерным оркестром фестиваль открыли лауреаты международных конкурсов Елизавета Брахман (скрипка, Москва) и Наталья Гринес (фортепиано, Нижний Новгород)", - сказали в пресс-службе.

На открытии они исполнили произведения Людвига ван Бетховена, Кристиана Синдинга, Йозефа Сука и Антонио Баццини, а также концерт для скрипки и фортепиано с камерным оркестром Феликса Мендельсона.

Как отметили в пресс-службе, несмотря на то что в фестивале участвуют молодые исполнители, он ориентирован и привлекает слушателей разных возрастов. Камерный оркестр 13 февраля выступит вместе с юными музыкантами - финалистами конкурса Academia Forever Young Classic, а 20 февраля с лауреатом международных конкурсов Анастасией Пентиной (скрипка, Россия - Австрия).

В ходе фестиваля состоятся концерты лауреатов международных конкурсов Александра Патрушина (орган, Архангельск - Санкт-Петербург) и Ильи Лиховидова (скрипка, Санкт-Петербург), фортепианного дуэта Black & White. В вокальном вечере "Мечтая и любя" примут участие Валерия Белякова (меццо-сопрано, Архангельск - Санкт-Петербург), Даниил Горшков (баритон, Архангельск - Москва), пианисты Ирина Хайретдинова и Тихон Селиванов. Лауреат международных конкурсов Аля Абдурашитова (Санкт-Петербург) объединит в одной программе орган и клавесин. Проект Санкт-Петербургского Дома музыки "Музыкальная сборная России" представят лауреаты международных конкурсов виолончелист Максим Акчурин и пианист Александр Кашпурин.

Также в Архангельске выступит Shephed trio, которое исполнит программу для двух гобоев и английского рожка, пройдет концерт Тины Кристиансен - главной органистки и музыкального директора собора Ансгар в Оденсе (Дания). Музыкально-художественный проект "Артист & Актер" представит "Гоголь-сюиту". Группа Classy Jazz под управлением Олега Матвеева исполнит программу "Сокровища кельтов", где объединятся саксофон, кларнет, шотландская волынка, ирландский вистл (флейта), бас-гитара, ударные и орган. Фестиваль завершится 27 февраля.