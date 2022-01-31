Звезды разных поколений сойдутся в музыкальном шоу-поединке на "Муз-ТВ"

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Телеканал "Муз-ТВ" в марте запустит новое шоу "Битва поколений", в котором мэтры эстрады сразятся с молодыми исполнителями.

"Звезды первой величины - фрешмены и мэтры встретятся на одной сцене в музыкальном поединке и померятся силами в качестве живого исполнения, мощности хитов, харизме и творческом экспромте", - сказали ТАСС в пресс-службе вещателя.

Среди героев - Диана Арбенина, Николай Басков, Артур Пирожков, Zivert, Даня Милохин.

"Мы попробуем сломать стереотипы о том, что мэтры не могут быть актуальными, а молодежь никогда не достигнет уровня мэтров", - привели там слова гендиректора телеканала Захара Бабина.

Каждую неделю по два представителя разных поколений будут исполнять хит, лирический трек, новинку и кавер на хит оппонента. Оценивать выступления будет жюри, состоящее из молодых артистов, блогеров, знаменитых представителей шоу-бизнеса. Имена ведущих пока не называются, но, как отметили в пресс-службе, они также станут олицетворением общей идеи: один помнит историю, масштаб и успех артистов 90-х, а второй хорошо разбирается в современной музыке.