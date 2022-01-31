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Лев Лещенко представит два новых мюзикла

Один мюзикл будет называться "Под крышей дома" по мотивам песни Юрия Антонова, а второй - по повести Тургенева "Первая любовь"

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Народный артист РСФСР Лев Лещенко стал инициатором двух новых мюзиклов, которые будут представлены публике после стабилизации ситуации с пандемией коронавируса. Об этом певец сообщил в понедельник на пресс-конференции в ТАСС.

"Хорошими авторами и композиторами написаны два мюзикла по моим идеям. Один мюзикл будет называться "Под крышей дома" по мотивам [песни] Юры Антонова, а второй - по повести Тургенева "Первая любовь", - рассказал Лещенко.

Он добавил, что уже в течение полутора лет работы ждут сценической постановки, но мешает пандемия.

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