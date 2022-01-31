"УралОпераБалет" представит оперу о жизни Махатмы Ганди

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 января. /ТАСС/. Екатеринбургский государственный театр оперы и балета "УралОпераБалет" представит 1 февраля оперу-медитацию "Сатьяграха" о политике, философе и идеологе движения за независимость Индии Махатме Ганди. Постановка пройдет в честь юбилея автора оперы Филипа Гласса, которому исполняется 85 лет, сообщили ТАСС в пресс-службе театра.

"Текст "Сатьяграхи" написан на санскрите, а название переводится как "упорство в истине": так Махатма Ганди, борец за независимость Индии, назвал в конце XIX века свою тактику ненасильственного сопротивления колонизаторам. В "Сатьяграхе" отсутствует привычный для оперного спектакля последовательный сюжет, она развивается как череда впечатлений и символических эпизодов, связанных с личностью Ганди", - сообщили в пресс-службе.

Каждый из трех актов посвящен исторической фигуре, воплотившей идею сатьяграхи - Льву Толстому, Рабиндранату Тагору, Мартину Лютеру Кингу. Произведение представляет собой оперу-медитацию, позволяющую зрителям отрешиться от мыслей о бытовых неурядицах.

Филип Гласс - американский композитор, характеризует свой стиль как "музыку с повторяющейся структурой". Гласс - автор оперы "Эйнштейн на пляже", а также музыки к более чем 50 кинофильмам, среди которых "Шоу Трумана" (Truman Show), "Часы" (Hours), "Кэндимен" (Candyman), "Иллюзионист" (Illusionist) и другим. Музыка Филипа Гласса использована в нашумевших фильмах российского режиссера Андрея Звягинцева "Елена" и "Левиафан". Композитор также написал музыку для церемонии открытия Олимпийских игр 1984 года в Лос-Анджелесе, а также является автором почти трех десятков опер. В оперный спектакль он внес звуковой драйв рок-музыки, вернул ему монументальную зрелищность и масштаб, "Сатьяграха" в Екатеринбурге стала первой оперой Гласса, поставленной в России.

Екатеринбургский государственный академический театр оперы и балета - один из четырех федеральных театров оперы и балета в России. В его репертуаре почти четыре десятка произведений, которые не раз становились номинантами премии "Золотая маска". География гастролей труппы - 30 стран мира, от Франции до Австралии.