В секторе Газа при строительстве нового жилого района обнаружили древнеримский некрополь

КАИР, 31 января. /ТАСС/. Кладбище древнеримской эпохи обнаружено в секторе Газа при закладке нового жилого микрорайона. Об этом сообщило в понедельник министерство туризма и древностей прибрежного анклава.

Согласно информации ведомства, античные развалины были найдены в ходе строительства силами египетских компаний жилого района рядом с городом Бейт-Лахия на северо-западе сектора. Обнаруженные на месте раскопок и в гробницах артефакты изъяты специалистами, а историческая территория закрыта для строительных работ в целях проведения дополнительных археологических изысканий. "Создана специализированная комиссия для изучения археологических находок, определения их возраста и исторической ценности", - отметили в министерстве.

Между тем, по данным палестинского информационного агентства Safa, древний некрополь первыми нашли местные жители еще две недели назад, когда во время рытья котлована под застройку из-под земли на поверхность показались древние камни. В результате за минувшие дни горожане успели растащить немало ценных артефактов, включая гончарные изделия, а также плиту с одной из гробниц. Кроме того, по словам археологов, на которых ссылается агентство, были сдвинуты со своих исторических мест камни, из-за чего исказились или полностью исчезли ориентиры античного кладбища.

По словам специалиста, возраст некрополя составляет около двух тысяч лет, он содержит погребения, которые эксперты называют "фисташками" - это большие могилы, где людей хоронили сразу группами, что было довольно распространено в древности.

После интенсивного обмена ударами между палестинскими группировками и израильской армией, большая часть сектора Газа оказалась в развалинах, было разрушено сотни зданий. После установления режима прекращения огня Египет направил в серьезно пострадавший прибрежный анклав группу инженеров, специализированной техники, а также стройматериалы для проведения восстановительных работ. На них египетским компаниям было выделено 500 млн долларов.