Aerosmith отменила московский концерт

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Рок-группа Aerosmith из-за пандемии отменила европейское турне, в рамках которого планировала выступить в Москве. Об этом организаторы гастролей - компания SAV Entertainment - сообщила в Facebook .

"К сожалению, европейский тур Aerosmith отменен по решению группы. Возврат билетов осуществляется у билетных операторов, у которых они были приобретены, в установленном законом порядке", - написали организаторы.

Европейское турне Aerosmith должно было пройти в 2020 году и было приурочено к 50-летию коллектива. В связи с началом пандемии рокеры на год отложили концерты, а затем вновь их перенесли.

"Мы с огромным сожалением сообщаем об отмене нашего европейского тура, запланированного на июнь и июль 2022 года, - привели организаторы тура слова музыкантов. - Наша команда внимательно следила за ситуацией с распространением COVID-19 и сопутствующими ограничениями и пришла к выводу, что мы не сможем провести концерты в Европе. Здоровье и безопасность наших фанатов являются для нас главными приоритетами. Мы очень надеемся, что зажжем вместе в ближайшем будущем и совсем скоро сможем вернуться к вам с хорошими новостями".

Последнее выступление группы в Москве состоялось весной 2017 года в рамках турне Aero-Vederci Baby!, которое позиционировалось как прощальное.