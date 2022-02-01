Фильм Германа-младшего примет участие в программе 50-го кинофестиваля Fest в Белграде

БЕЛГРАД, 1 февраля. /ТАСС/. Фильм российского режиссера Алексея Германа - младшего "Дело" (2021, в сербском переводе "Домашний арест") примет участие в основной конкурсной программе юбилейного - 50-го - Белградского международного кинофестиваля Fest. Об этом во вторник сообщил директор Югославского киноархива и художественный руководитель фестиваля Югослав Пантелич.

"В этом году на юбилейном - 50-м - фестивале публика сможет посмотреть 88 премьерных полнометражных фильмов в шести программных блоках. Будут показаны и два короткометражных фильма, и первые две серии второго сезона сериала "Клан". В конкурсной программе за приз "Белградский победитель" в этом году будут соревноваться 20 фильмов из Сербии, Франции, Италии, Македонии, Греции, Словении, США, Австралии, Австрии, Польши и России. <...> В соревновании будет участвовать и фильм Алексея Германа - младшего "Домашний арест", - заявил Пантелич.

Пантелич отметил, что в жюри киносмотра вошли известные режиссеры, актеры из разных стран. Председателем жюри стал в этом году известный сербский актер Милош Бикович.

Юбилейная программа фестиваля откроется премьерным показом сербского фильма "Страхиня Банович" (2021) режиссера Стефана Арсениевича, который уже получил несколько престижных международных наград. Закроет событие концерт оркестра национального телевидения страны, который исполнит музыку кинокомпозитора Джона Уильямса - ему в феврале исполняется 90 лет.

Белградский кинофестиваль является крупнейшим мероприятием такого рода на Балканах и ежегодно проводится с 1971 года. За почти полувековую историю его совокупная аудитория составила свыше 4 млн человек, посмотревших более 4 тыс. лучших кинокартин со всего мира.