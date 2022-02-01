Умерла писательница Наталья Нестерова

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Писательница Наталья Нестерова ушла из жизни в возрасте 66 лет. Об этом во вторник пишет газета "Комсомольская правда" со ссылкой на издательство АСТ.

"Издательство АСТ получило печальную новость - 31 января не стало любимой миллионами читателей писательницы Натальи Нестеровой. Известие стало ударом для всех, кто любил ее прекрасные книги. <...> Наталья Владимировна навсегда останется для нас человеком необыкновенной красоты, благородства и обаяния. Для издательства АСТ было большой честью и счастьем издавать ее книги", - говорится в сообщении.

Наталья Нестерова родилась 1 октября 1955 года. Окончила факультет журналистики Ленинградского государственного университета. В 2002 году был издан первый роман писательницы "Уравнение со всеми известными". С тех пор она написала более 30 книг, тираж которых превысил 7 млн экземпляров. Работала также корреспондентом, заведовала отделом биологии и медицины в журнале "Наука и жизнь", была главным редактором газеты "Здоровье и мы".