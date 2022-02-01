Госминистр ФРГ обсудила развитие культурного сотрудничества с представителем президента РФ

БЕРЛИН, 1 февраля. /ТАСС/. Госминистр Германии по вопросам культуры Клаудиа Рот обсудила вопросы углубления сотрудничества между Россией и ФРГ в области культуры со специальным представителем президента РФ по международному культурному сотрудничеству, художественным руководителем Московского театра мюзикла Михаилом Швыдким. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении кабмина ФРГ.

"Государственный министр по вопросам культуры Клаудиа Рот сегодня (1 февраля - прим. ТАСС) провела встречу со специальным представителем президента России по международному культурному сотрудничеству Михаилом Швыдким. Она много говорила с ним о германо-российских культурных отношениях в политически трудные времена". - отмечается в сообщении. При этом указывается, что обе стороны подчеркнули, что "культурная работа может и должна наводить мосты сквозь политические разногласия". Они также затронули другие возможности сотрудничества двух стран.

Вместе с тем подчеркивается, что перспективными направлениями взаимодействия ФРГ и РФ могут стать такие проекты, как "Год Германии в России", организаторами которого выступили МИД Германии и Гёте-институт, выставка "Романтизм - мечты о свободе" - крупнейший в истории Третьяковской галереи международный выставочный проект, разработанный в сотрудничестве с Государственными художественными собраниями Дрездена, выставки "Многообразие. Единство" и "Железный век. Европа без границ" Фонда культурного наследия Пруссии в сотрудничестве с российскими музеями в Москве и Санкт-Петербурге.

"Обе стороны также договорились поддерживать диалог о сотрудничестве в сфере культуры и продолжить поиск конструктивных путей в вопросах культурных ценностей военного времени", - говорится в тексте. "Мы договорились, что хотим продолжать совместную работу над позитивной культурной повесткой для наших стран", - заключается в заявлении.