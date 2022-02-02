Участники "Большой перемены" станут соавторами одной из серий "Ну, погоди! Каникулы"

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Конкурс на создание постера с изображением главных героев нового мультсериала "Ну, погоди! Каникулы", который организовали "Союзмультфильм" и проект Росмолодежи "Большая перемена", продлится до 28 февраля, работу победителя покажут в одном из эпизодов мультфильма. Об этом сообщила в среду пресс-служба студии.

"Киностудия "Союзмультфильм" и всероссийский конкурс "Большая перемена" - проект Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь), входящий в линейку президентской платформы "Россия - страна возможностей" - предложили участникам сообщества поработать вместе над созданием одного из эпизодов нового мультсериала "Ну, погоди! Каникулы", - рассказали в пресс-службе.

Организаторы предложили участникам сообщества "Большая перемена" в социальной сети "ВКонтанте" создать постер с изображением главных героев - Волка и Зайца - в оригинальном визуальном исполнении. Работа победителя появится в кадре одной из серий "Ну, погоди! Каникулы", автора лучшего рисунка также пригласят на экскурсию по студии "Союзмультфильм", где он встретится с творческой группой мультсериала.

"Работая над перезапуском "Ну, погоди!" мы долго искали образы главных героев - Волка и Зайца, создавали их актуальное визуальное исполнение, которое было бы понятно современным детям. Однако перед участниками конкурса мы не ставим никаких рамок - нам будет интересно увидеть наших персонажей в самых разных исполнениях: от художественной классики до технологичных пикселей. Образы героев настолько многогранны, что в руках юных талантливых авторов могут раскрыться совершенно неожиданным образом", - отметила креативный директор "Союзмультфильма" Мария Савиных.

Работы победителей также опубликуют в сообществах "Большой перемены" и киностудии "Союзмультфильм" в социальных сетях.