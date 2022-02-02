Коты Эрмитажа стали одной из особенностей культуры России в американской настольной игре

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 февраля. /ТАСС/. Коты Государственного Эрмитажа вошли в описание российских достопримечательностей в популярной американской настольной игре. Об этом сообщила в среду пресс-служба музея на странице в социальной сети "ВКонтакте".

"Про эрмитажных котов снимают фильмы, пишут статьи в газеты, сочиняют книги, а недавно мы узнали, что наши пушистые сотрудники попали и в настольную игру! В американской настольной игре Cultures of the world каждой стране посвящена отдельная карточка с интересными фактами о географии, истории и культуре. В карточке, посвященной России, нас очень порадовал факт №2: "В Эрмитаже (Санкт-Петербург) работают 74 кота, которые охраняют бесценные произведения искусства от крыс. Они живут в подвале музея, у них есть свой начальник и ветеринар", - говорится в сообщении.

Представители музея отметили, что сейчас котов в Эрмитаже значительно меньше, потому что многие из них забрали в семьи. Но в подвале музея есть настоящий "Кошкин дом", и его можно увидеть во время специальных онлайн-экскурсий.

"Служба" эрмитажных котов ведет свою историю с XVIII века, когда из Казани по указу императрицы Елизаветы Петровны пеервезли "удобных к ловле мышей" котов, а с учреждением Эрмитажа их перевели в статус охранников картинных галерей. В Эрмитаж кошки попадают разными путями: кого-то приносят или подкидывают, иногда животные приходят сами из окрестных районов. Среди них попадаются породистые животные, но в основном это обычные дворовые кошки.

Эрмитажные коты в последние годы стали одним из туристических брендов Санкт-Петербурга, им посвятили серии сувениров, литературные произведения и даже специальный маршрут по городу. На службе в музее состоят около 60 котов, и их численность постоянно регулируется, чтобы животные не воевали за территорию и не отвлекались от охраны экспонатов от мышей. Эрмитажного кота могут отдать людям, которые докажут свои добрые намерения по отношению к животному.

В 2015 году британские СМИ признали эрмитажных котов одной из самых необычных достопримечательностей мира.