Музыкальный театр Карелии получит грант на постановку "Свадьбы Фигаро" и оперный фестиваль

ПЕТРОЗАВОДСК, 3 февраля. /ТАСС/. Музыкальный театр Карелии получит 10 млн рублей от Министерства культуры РФ на реализацию проекта "Нестоличная опера". В 2022 году в Петрозаводске представят премьеру оперы Моцарта "Свадьба Фигаро", а также проведут фестиваль молодых артистов оперы "ОпераVita" с участием столичных певцов, сообщили в четверг в пресс-службе министерства культуры республики.

"Полученный грант позволит театру уже в ноябре 2022 года выпустить премьеру оперы Моцарта "Свадьба Фигаро". На фестиваль молодых звезд оперы "ОпераVita" будут приглашены столичные исполнители, а за круглым столом встретятся видные российские режиссеры и руководители театров. Пройдут творческие встречи, образовательные семинары и мастер-классы", - говорится в сообщении.

Музыкальный театра Карелии регулярно представляет оперные спектакли в своей афише, несмотря на сложности с этим жанром в нестоличных городах. Как отмечают критики, не каждый театр может себе позволить такие постановки, как оперы "Алеко" Сергея Рахманинова или "Травиата" Джузеппе Верди. С 2019 года в столице Карелии проводится фестиваль молодых звезд оперы "ОпераVita", среди участников которых были солисты Мариинского и Большого театров.

Средства гранта позволят выйти театру на новые позиции в формировании репертура и поработать в разных направлениях оперного жанра, добавили в пресс-службе регионального ведомства.

Музыкальный театр Республики Карелия был открыт в 1955 году. В его репертуар входят спектакли всех музыкально-сценических жанров: классическая и современная оперетта, музыкальная комедия и мюзикл, опера и балет. Театр постоянно участвует в фестивалях, в том числе в национальном конкурсе "Золотая Маска", а также является организатором фестивалей современной хореографии Nord Dance и молодых звезд оперы "ОпераVita" в Петрозаводске.