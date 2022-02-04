ХАБАРОВСК, 4 февраля. /ТАСС/. Дальневосточное биеннале искусств откроется 19 августа и будет продолжаться два месяца, оно должно стать одним из важнейших культурных событий года в России, сообщил журналистам в пятницу в Хабаровске министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

"Дальневосточное биеннале искусств, запланированное на 19 августа, [пройдет] в течение двух месяцев начиная с 19 августа этого года в первую очередь на площадках Владивостока и Хабаровска. Хабаровск готовится к этому мероприятию, а само биеннале, как мне кажется, уже запрограммировано быть одним из важнейших культурных событий года в Российской Федерации", - сообщил Чекунков.

Он отметил, что в экспертный совет биеннале вошли директор Мультимедиа арт музея Ольга Свиблова, исполнительный директор Московского музея современного искусства Василий Церетели, директор Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина Марина Лошак, зарубежные эксперты.

"Активное участие принимают коллеги из Японии. Поэтому я очень рассчитываю, что жители и Хабаровска, и Владивостока, и всей остальной России оценят это мероприятие. Мое собственное отношение к биеннале я выразил, согласившись войти и возглавить попечительский совет биеннале", - сообщил Чекунков.