Книга Марии Степановой "Памяти памяти" вошла в лонг-лист Дублинской премии

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Произведение российской писательницы Марии Степановой "Памяти памяти" вошло в лонг-лист Дублинской премии. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе Библиотеки иностранной литературы.

"Книга российской писательницы Марии Степановой "Памяти памяти" вошла в лонг-лист премии. Шорт-лист премии будет анонсирован 22 марта, а победитель - 19 мая", - рассказали в пресс-службе.

Произведение Степановой номинировала на премию Библиотека иностранной литературы. Всего свои номинации на Дублинскую премию представили 94 библиотеки из 40 стран, выдвинуто 80 книг на 19 языках.

"Памяти памяти" - философско-документальная книга-эссе. Она посвящена восстановлению и исследованию еврейско-русских семейных корней автора. В 2021 году книга вошла в короткий список Международной Букеровской премии.

Дублинская премия была учреждена в 1996 году. Единственным российским произведением, номинированным на премию и прошедшим в финал, был роман "Чапаев и пустота" Виктора Пелевина в 2001 году. Призовой фонд премии составляет 100 тыс. евро, из которых 75% отдаются автору, а 25% - переводчику.