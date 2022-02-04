Умер старейший артист петербургского ТЮЗа имени Брянцева Владимир Тодоров

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 февраля. /ТАСС/. Заслуженный артист России Владимир Тодоров, более 60 лет прослуживший в Театре юных зрителей имени А.А. Брянцева, умер на 85-м году жизни. Об этом сообщается в пятницу на сайте петербургского театра.

"Четвертого февраля 2022 года в возрасте 84 лет ушел из жизни старейший артист ТЮЗа им. А.А. Брянцева, заслуженный артист России Владимир Сергеевич Тодоров", - сказано в сообщении.

Владимир Тодоров родился 10 июня 1937 года. В 1958 году окончил Ленинградский государственный институт им. А. Н. Островского и был принят в труппу Калининградского областного драматического театра, а в 1960 году - в труппу Ленинградского ТЮЗа им. А. А. Брянцева. В театре напомнили, что Тодорова принимал на службу сам Александр Брянцев, а первые выходы на сцену молодого артиста состоялись еще в первом здании театра - на Моховой улице, где ныне размещается Учебный театр.

За годы работы в театре артист сыграл более 60 ролей. Яркие образы он воплотил в постановках "Олеко Дундич", "Сотворившая чудо", "Мамаша Кураж", "Ундина", "Маленький принц", "Дом, где разбиваются сердца", "Поллианна" и многих других.

"Важная часть творческого пути Владимира Тодорова была связана со спектаклем "Конек-Горбунок", - рассказали в театре. - Будучи совсем молодым артистом, он выходил в спектакле в массовых народных сценах, впитывая все традиции легендарной постановки, которая является ровесницей театра. В 2013 году Владимиру Сергеевичу как старейшему артисту труппы было доверено седьмое режиссерское возобновление "Конька-Горбунка": все эти годы он сохранял спектакль, проводил репетиции с новыми артистами, посвящая каждого в волшебное таинство легендарной постановки. Благодаря ему спектакль остается живым, ярким, художественно целостным и невероятно любимым зрителями всех поколений". Тодоров до последних дней выходил на сцену в этом спектакле в роли Рассказчика.

В ТЮЗе отметили, что, несмотря на почтенный возраст, Тодоров был полон энергии и активно участвовал в театральном процессе. "Коллектив ТЮЗа всегда с большой любовью и уважением относился к Владимиру Сергеевичу, с большим вниманием - к его многочисленным творческим идеям и задумкам, которые всегда воплощались в жизнь", - добавили в театре.