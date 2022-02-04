Свыше 100 работ представили художники на выставке "Самородки Дагестана"

МАХАЧКАЛА, 4 февраля./ТАСС/. Более 100 работ самодеятельных художников выставили в Дагестане в рамках Года культурного наследия народов России на выставке "Самородки Дагестана". Об этом в пятницу ТАСС сообщили в пресс-службе Министерства культуры региона.

"Республиканский дом народного творчества совместно с Дагестанским музеем изобразительных искусств им.П.С.Гамзатовой организовали выставку самодеятельных художников "Самородки Дагестана", которая проходит в рамках Года культурного наследия народов России. На выставке представлено более 100 работ самодеятельных художников", - сказал собеседник агентства.

По его словам, региональный проект "Самородки" реализуется в Дагестане с 2012 года. Благодаря проекту у художников-любителей и мастеров декоративно-прикладного искусства появилась возможность заявить о своем творчестве.

"Сегодня мы представляем таких художников, как Мирисмаил Сеидов, Гаджи и Ибрагим Сунгуровы. Это замечательные талантливые художники, которые неоднократно принимали участие, как в персональных, так и групповых выставках. Каждая их работа - это отдельное произведение искусства, которое показывает талант автора, его видение и индивидуальность", - цитирует пресс-служба Минкульта региона слова директора республиканского дома народного творчества Мариты Мугадовой.