Театр имени Вахтангова планирует в сентябре открыть памятник Этушу, Яковлеву и Лановому

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 февраля. /ТАСС/. Государственный академический театр имени Евгения Вахтангова планирует открыть в Москве памятник театральным деятелям Владимиру Этушу, Юрию Яковлеву и Василию Лановому в начале нового театрального сезона в сентябре. Об этом сообщил ТАСС директор театра Кирилл Крок во время поездки в Екатеринбург.

"Очень бы хотелось в начале театрального сезона в сентябре этого года памятник открыть", - сказал Крок.

Он отметил, что необходимые на данном этапе согласования властей получены, сейчас идет работа над концепцией памятника. После этого запустят процесс утверждения макета монумента в комиссии по монументальному искусству.

Ранее Крок сообщал, что комиссия по монументальному искусству Московской городской думы согласовала и утвердила эту инициативу.