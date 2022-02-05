Около 2,5 тыс. работ представили на выставке "Арт мир" в Нижнем Новгороде

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 февраля. /ТАСС/. Выставка "Арт мир", на которой представлено около 2,5 тыс. работ более 150 авторов из России, Франции, Грузии и Армении, открылась на территории Нижегородской ярмарки. Одним из новшеств 2022 года стали проекты, посвященные экологии, рассказала ТАСС в воскресенье куратор проекта Мария Богданова.

"Здесь представлено около 2,5 тыс. работ 152 художников. Первое и главное новшество - это обновленная ярмарка, шикарный павильон, который позволяет реализовать более яркие и неординарные проекты, это более комфортная для участников обстановка", - сказала Богданова.

По ее словам, среди зарубежных художников на выставке представлены, например, француз Луи-Эврар Десанлис, Вахтанг Джаниашвили (Грузия), Мгер Чатинян (Армения). "Есть художник из Казахстана, одна из галерей привезла художника из Нью-Йорка", - добавила собеседница.

Богданова отметила, что одним из новшеств выставки стали экопроекты, реализованные совместно с профильными министерствами. Также в 2022 году на "Арт мире" большое представительство художников из регионов. "Это мощное представительство регионов - Тамбовская область, Татарстан, которые вывозятся большим числом работ. Впервые приехали к нам такие довольно известные художники как Игорь Иванов, Андрей Шатилов. Также существует арт-маркет, где выставляются мастера малой пластики, кукольники, можно посмотреть в камерной обстановке эти вещи", - рассказала куратор.

Еще один куратор Ксения Федосеева-Царицынская добавила, что выставка благодаря наличию новой и старой части павильона поделена на две большие зоны, одна из которых создана по принципам музейного пространства, вторая - по принципам традиционной ярмарки. "Новый павильон - это такие выставочные музейные пространства, построенные по этим же принципам, а здесь больше традиционная ярмарка", - сказала собеседница.

Помимо живописи на ярмарке представлена графика, бронзовая и керамическая скульптура, резьба по дереву, лаковая миниатюра, гравюра и ковка и многое другое.

Ресайклинг-арт и "Лик света"

Одним из экопроектов выставки стал "Березовый лес". Его авторы говорят о том, что современные люди не умеют жить в гармонии с лесом, как это делали в старину. "Тогда человек был очень плотно связан с лесом, он умел в нем находиться, получать в нем для себя много благ, а современный человек для леса существо чужеродное, поэтому присутствие необученного человека там приводит к очень тяжелым последствиям. Почему была выбрана именно береза как символ взаимодействия леса и человека? Потому что береза - это символ России, символ русской души", - сказала Мария Богданова.

По ее словам, объекты созданы из пиломатериалов, сгоревших деревьев, картонных тубусов, которые частично раскрашены в цвет живой березы.

Направление ресайклин-арт представлено Игорем Ивановым из Санкт-Петербурга. Он создает произведения из пластика. "Игорь создает футуристические города и композиции из пластика. Он всегда рад каким-то деталям, пластиковым предметам", - рассказала Ксения Федосеева-Царицынская.

Тамбовская область на выставке представила проект "Лик света", посвященный преподобному Серафиму Саровскому, монастырям и храмам, которые напрямую связаны с ним. Дело в том, что ранее саровские земли входили в состав Тамбовской губернии. "Понимая, что мы приедем в Нижегородскую область, очень хотелось взять сильный образ, объединяющий две территории. Этим образом стал Серафим Саровский. Естественно его служба касалась и Тамбова, в городе есть несколько монастырей и храмов, связанных с ним напрямую. Мы раскрываем тот быт, в котором происходило его служение", - рассказала советник губернатора области Наида Исматулаева.

Частью проекта стал видео-арт. "Мы показываем также природные пейзажи Тамбова и области и через такое проникновение приглашаем к себе в регион", - добавила Исматулаева.