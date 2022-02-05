На торжества в честь 225-летия со дня рождения Пушкина пригласили потомка поэта

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Прямой потомок поэта А. С. Пушкина Александр Александрович Пушкин и его супруга Мария-Мадлен Александровна приглашены на торжества, посвященные 225-летию со дня рождения поэта, которое будет отмечаться в 2024 году. Об этом сообщила в субботу министр культуры РФ Ольга Любимова.

"Вчера у нас в министерстве получилось организовать просто потрясающую встречу с сопредседателем Международного фонда им. А. С. Пушкина, прямым потомком великого русского поэта Александром Александровичем Пушкиным, а также его супругой Марией-Мадлен Александровной. Обсудили вместе подготовку празднования в 2024 году 225-летия со дня рождения поэта Александра Пушкина, - написала министр в Facebook. - Мы также пригласили потомков поэта стать почетными гостями будущих торжеств".

"В 2024 году мы отмечаем 225-летие Александра Сергеевича. В честь юбилейной даты нам необходимо приступить к подготовке проведения праздничных мероприятий не только в России, но также во Франции", - подчеркнул в ходе встречи Александр Пушкин. Он также выразил желание в будущем передать в дар в один из российских музеев в качестве экспонатов вещи, неразрывно связанные с наследием поэта.

По словам Любимовой, Минкультуры России окажет всю необходимую поддержку в организации памятных мероприятий, в том числе в проведении праздничного вечера с участием ведущих отечественных артистов.

Президент РФ Владимир Путин в июле подписал указ о праздновании 225-летия со дня рождения Пушкина в 2024 году. В рамках подготовки поручено, в частности, реализовать проект Института русской литературы (Пушкинского дома) по оцифровке его рукописного фонда и созданию научно-просветительского ресурса "Пушкин цифровой", выполнить общероссийскую программу реставрации мемориальных пушкинских музеев и музеев-заповедников, а также осуществить комплекс мер по реставрации, оборудованию и созданию новой экспозиции музея А. С. Пушкина в Гурзуфе. Кроме того, должно быть предусмотрено "оказание финансовой и научно-методической помощи" в проведении реконструкции мемориальных зданий и создании новой экспозиции дома-музея Пушкина в Кишиневе.