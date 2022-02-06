В Москве вручат национальную премию кинокритики "Белый слон"

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Лауреатов Национальной премии киноведов и кинокритиков "Белый слон" по итогам 2021 года назовут в Москве, на награды в разных номинациях претендуют картины "Последняя "Милая Болгария", "Петровы в гриппе", "Капитан Волконогов бежал" и другие, сообщает координационная группа премии.

"6 февраля в гибридном формате состоится Церемония вручения наград Национальной премии киноведов и кинокритиков "Белый слон" по итогам 2021 года", - сообщили в координационной группе.

В номинации "Лучший фильм" представлены картины "Капитан Волконогов бежал" Наташи Меркуловой и Алексея Чупова, "Медея" Александра Зельдовича, "Нуучча" Владимира Мункуева, "Разжимая кулаки" Киры Коваленко. Меркулова, Чупов, Коваленко, а также режиссер ленты "Последняя "Милая Болгария" Алексей Федорченко претендуют на звание лучшего режиссера.

Актеры Мераб Нинидзе ("Дело"), Филипп Янковский ("Иван Денисович") и Юра Борисов ("Капитан Волконогов бежал", "Купе №6") представлены в номинации "Лучшая главная мужская роль". В категории "Лучшая главная женская роль" оказались Ксения Раппопорт ("Мама, я дома"), Милана Агузарова ("Разжимая кулаки") и Тинатин Далакишвили ("Медея").

Среди дебютных картин эксперты отметили "Дунай" Любови Мульменко, "Обходные пути" Екатерины Селенкиной, "Общагу" Романа Васьянова и "Подельников" Евгения Григорьева. В сериальной категории на победу претендуют, в частности, "Вампиры средней полосы", "Топи", "Хрустальный" и другие проекты.

Специальный приз за вклад в профессию на церемонии получит киновед и режиссер Любовь Аркус, автор документальных фильмов "Антон тут рядом" (2012) и "Кто тебя победил никто" об актрисе Алле Демидовой. Почетной награды имени Мирона Черненко удостоится писательница, кинокритик и правозащитница Алла Гербер.

О премии

Национальная премия кинокритики и кинопрессы вручается с 1998 года, ее основателем стал бывший президент Гильдии киноведов и кинокритиков Мирон Черненко. Она присуждается за достижения в области российского кино и профессиональный вклад в его развитие. Ранее награда называлась "Золотой овен", но по решению правления гильдии в 2005 году она получила название "Белый слон".

В 2021 году Гильдия киноведов и кинокритиков сняла с себя обязанности по организации премии, ответственность за ее проведение взяли члены экспертного совета. Короткий список номинантов определяется по результатам голосования журналистов, пишущих о кино.