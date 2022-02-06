В Москве состоится премьера фильма "Штурм" Адильхана Ержанова

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Российская премьера драмы "Штурм" казахского режиссера Адильхана Ержанова, которую показали в основной программе Роттердамского кинофестиваля, состоится в киноцентре "Октябрь" в воскресенье. Об этом сообщается на сайте проекта КАРО.Арт.

"6 февраля КАРО.Арт представляет в Большом зале киноцентра "Октябрь" российскую премьеру новой картины Адильхана Ержанова "Штурм", - говорится в сообщении. После показа режиссер пообщается с аудиторией в онлайн-формате.

Международная премьера фильма состоялась на Роттердамском кинофестивале. Как рассказал ТАСС один из продюсеров драмы Серик Абишев, фильм получил большой отклик зарубежной прессы по итогам смотра.

Действие проекта разворачивается в вымышленном поселке Каратас, где неизвестные в масках захватывают школу, но не предъявляют требований. Проблемы с коммуникацией, вызванные снежной бурей, не дают местной полиции вызвать подкрепление из города. Учитель решает собрать штурмовую группу из родителей, чьих детей держат в заложниках. "Штурм" можно рассматривать в экзистенциальном ключе: человек должен совершить выбор, и главная борьба происходит внутри, интроспективно", - рассказал Ержанов, которого процитировали в пресс-службе проекта.

Режиссер назвал картину "симбиозом казахстанского и российского кино". Продюсерами "Штурма" с российской стороны выступили Александр Плотников, Борис Хлебников, Наталья Дрозд и другие. "Я очень рада нашей совместной работе над картиной "Штурм". Мы были сразу заинтригованы сценарием, и, конечно, возможность посотрудничать со столь интересным автором как Адильхан - это здорово. Очень надеемся, что наша картина найдет отклик у зрителей, как профессиональных, так и у обычных", - отметила Дрозд.

Фильм стал 12-м проектом Адильхана Ержанова, среди его работ также картины "Ласковое безразличие мира" (2018), "Черный, черный человек" (2019), "Желтая кошка" (2020) и другие.