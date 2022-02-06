Лучшего оперного вокалиста выберут в Большом театре

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Финал международного конкурса вокалистов-исполнителей итальянской оперы Competizione dell'Opera состоится в воскресенье на Новой сцене Большого театра России. К итоговому состязанию допущены 12 певцов, сообщили организаторы смотра.

"На Новой сцене Большого театра состоится грандиозное событие: финал, гала-концерт и церемония награждения победителей международного конкурса вокалистов-исполнителей итальянской оперы Competizione dell’Opera при участии симфонического оркестра Большого театра под управлением маэстро Тугана Сохиева", - говорится в анонсе. Ведущей вечера выступит победительница конкурса "Мисс Вселенная - 2002", телеведущая Оксана Федорова.

Каждому финалисту предстоит исполнить по две арии. Выступления будет оценивать жюри, в которое вошли руководители оперных театров и агентур, кастинг-директора, режиссеры и заслуженные оперные исполнители - всего 21 эксперт.

Обладателя первой премии ждет денежный приз в размере €10 тыс., второй - €6 тыс., третьей - €4 тыс.

Отборы состоялись в Москве и Санкт-Петербурге, а также в других странах Европы, в Азии и Южной Америке. В них участвовали вокалисты-женщины в возрасте до 35 лет и мужчины до 37 лет включительно. К полуфинальным прослушиваниям в Москве были допущены около 120 певцов из более чем 35 стран.

Конкурс Competizione dell'Opera проходит ежегодно и в этом сезоне отмечает 25-летие. Особенность смотра заключается в том, что его репертуар включает только итальянскую оперную музыку: от старинной музыки к Верди, Пуччини и музыке ХХI века. Большой театр в третий раз принимает смотр. "То, что юбилейный, 25-й конкурс проходит здесь, - очень знаменательно", - отметил член жюри конкурса, главный дирижер и музыкальный руководитель Большого театра Туган Сохиев.