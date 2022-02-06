Умер писатель Фернандо Мариас

ТАСС, 6 февраля. Испанский писатель и сценарист Фернандо Мариас умер в возрасте 63 лет. Об этом в воскресенье сообщила газета El Mundo.

По информации издания, причиной смерти писателя стал аутоиммунный гепатит. О месте его смерти не сообщается. В соцсетях соболезнования в связи с его смертью уже выразил ряд его испанских коллег, в том числе Эспидо Фрейре и Мануэль Вилас.

Фернандо Мариас родился 13 июня 1958 года в испанском городе Бильбао. Свою карьеру писателя он начал в 1991 году, когда вышел его роман "Божественный свет" (La luz prodigiosa). Известны также его романы "Дитя полковников" (El ni o de los coroneles, 2001) и "Где кончается небо" (Cielo abajo, 2005).

Кроме того, отмечена работа Мариаса как сценариста к фильму "Второе имя" (El segundo nombre, 2002). Для фильма, снятого по "Божественному свету", который вышел в 2003 году и был номинирован на престижную премию "Гойя" в четырех категориях, Мариас также написал сценарий.

Творчество самого писателя было отмечено рядом наград, в том числе литературной премией Надаля за "Дитя полковников" и Национальной премией Испании по литературе для детей за "Где кончается небо".