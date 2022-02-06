Власти Ливана возвратили Ираку шумерские клинописные таблички, попавшие в частный музей

БЕЙРУТ, 6 февраля. /ТАСС/. Свыше 337 артефактов, относящихся к древним цивилизациям Месопотамии, были переданы в воскресенье посольству Ирака в Ливане. Как сообщил на пресс-конференции министр культуры Ливана Мухаммед Муртада, все они хранились в частном музее античного и современного искусства Набу в городе Батрун.

"Среди возвращенных реликвий шумерские клинописные таблички, попавшие в частную коллекцию, а также статуэтки языческих богов и ювелирные изделия", - отметил он. По словам Муртады, вокруг принадлежности шести экспонатов возник спор, и для его урегулирования была создана трехсторонняя ливано-ирако-сирийская комиссия. После их тщательного изучения эксперты пришли к выводу, что экспонаты относятся к месопотамской эпохе.

Что касается клинописных табличек, то они были куплены на аукционах в США и Западной Европе одним из основателей музея, ливанским коллекционером Джаввадом Адрой. Таблички датируются периодом 2100-1600 гг. до нашей эры и происходят из шумерского города Ирисагриг, местоположение которого до сих пор точно неизвестно археологам.

После открытия музейной экспозиции в 2019 году иракское правительство заявило протест Бейруту. Как сообщил иракский посол Хейдар Шайя аль-Баррак, шумерские таблички как и многие другие артефакты были незаконно вывезены из Ирака после вторжения американских войск в 2003 году в рамках операции многонациональных сил против режима президента Саддама Хусейна.

20 января из музея Набу были переданы сирийским властям пять барельефов, которые были незаконно вывезены с раскопок в древней Пальмире в период военных действий. Музей в Батруне назван в честь шумеро-аккадского бога Набу, покровительствующего искусству и письменности.