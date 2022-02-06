Певец из Южной Кореи выиграл конкурс оперных вокалистов Competizione dell'Opera в Москве

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Южнокорейский баритон Генмин Гвон стал обладателем первой премии XXV международного конкурса вокалистов-исполнителей итальянской оперы Competizione dell'Opera, финал которого состоялся в воскресенье на Новой сцене Большого театра России. Второй премии удостоена сопрано из Польши Александра Шмид, третьей - российское сопрано Ольга Маслова, передает корреспондент ТАСС.

"Первая премия с суммой €10 тыс. - Гвон Генмин", - объявил генеральный директор и художественный руководитель конкурса Competizione dell'Opera Ханс-Йоахим Фрай.

Обладательница второй премии получает денежный приз в размере €6 тыс., третьей - €4 тыс.

Приветствие участникам конкурса направил президент России Владимир Путин, его зачитал начальник управления по общественным проектам администрации президента РФ Сергей Новиков. "Искренне поздравляю лауреатов с победой и надеюсь, что пребывание в столице России подарит вам вдохновение и новых добрых друзей", - процитировал главу государства Новиков.

"Мы рады, что юбилей знаменитого творческого состязания отмечается в России, на легендарной сцене Большого театра, - отметил в своей телеграмме Путин. - Почти два с половиной века звучат здесь лучшие образцы мировой музыкальной культуры, в числе которых особое место занимают блестящие произведения итальянских мастеров".

О конкурсе

В прослушиваниях конкурса по всему миру приняли участие более 600 певиц в возрасте до 35 лет и певцов до 37 лет включительно. К полуфинальным прослушиваниям в Москве были допущены около 120 вокалистов из 35 стран. В финале, в который прошли 12 участников, настоящая борьба развернулась между представителями России и Южной Кореи, также выступили по одному певцу из Белоруссии, Германии и Польши.

Каждый финалист в сопровождении симфонического оркестра Большого театра под управлением маэстро Тугана Сохиева исполнил арию на итальянском языке, что является условием конкурса. "То, что немецкий режиссер, продюсер собрал компанию в честь итальянской оперы и в этом соревновании участвуют звезды со всего мира, близко происходящему сейчас в Китае - Олимпийским играм", - заметил специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

"Я начал свою работу в Москве всего несколько месяцев назад, но за этот короткий срок уже успел убедиться лично в том, что российская широкая публика стремится к высокой культуре, в частности к итальянской высокой культуре, какой тонкостью отличаются ее вкусы, - отметил посол Италии в РФ Джорджо Стараче, поддержавший проект. - Итальянская опера занимает очень большое место в культурной панораме России, и здесь, в Москве, в том числе в Большом театре, это искусство достигает своих вершин".

Выступления оценивало профессиональное жюри: руководители оперных театров и агентур, кастинг-директора, режиссеры и заслуженные оперные исполнители. "Мы оцениваем по пяти критериям: голос, личность на сцене, техника, музыкальность, а также умение преподнести итальянскую оперу правильно. Как экспертам нам обычно достаточно 20 секунд, чтобы понять, сможет ли певец сделать карьеру", - рассказал журналистам Фрай.

Представительный состав жюри - самая полезная для участников особенность конкурса, считает победительница первого конкурса Competizione dell'Opera, который прошел в 1996 году, заслуженная артистка России Марина Мещерякова. "Для всех молодых певцов это замечательная возможность получить приглашение в театры, потому что здесь их слышат многие директора, менеджеры, журналисты", - сказала она. "Я лично выдал уже два приглашения в свой театр участникам полуфинала", - подтвердил член жюри, генеральный директор Театра Эрфурта Ги Монтавон.