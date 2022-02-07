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Максим Леонидов представит новый мюзикл об актерах

Премьера пройдет в Санкт-Петербурге

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Сооснователь группы "Секрет", композитор, музыкант Максим Леонидов в апреле представит свой новый мюзикл "Я ненавижу Гамлета". Премьера пройдет в Санкт-Петербурге, сообщил Леонидов в интервью ТАСС.

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"Я продолжаю заниматься театром, и в апреле этого года будет премьера моего очередного мюзикла в Санкт-Петербургском театре музыкальной комедии. Спектакль будет называться "Я ненавижу Гамлета". Это музыкальная история про артистов", - рассказал Леонидов.

Спектакль поднимет вопрос о том, что такое настоящий успех. "Разговор идет именно об этом: о том, что такое человеческий успех и являются ли богатство и популярность критериями. Или же критериями являются совсем другие вещи", - пояснил музыкант.

Действие разворачивается в наши дни в Петербурге. В постановке будут задействованы артисты Театра музыкальной комедии, а также драматические актеры.

Выпускник Ленинградского института театра, музыки и кинематографии Максим Леонидов стал широко известен в середине 1980-х годов как один из основателей и участник бит-квартета "Секрет", параллельно играл в спектаклях. В 1989 году покинул группу, эмигрировал в Израиль. С 1994 года вместе с Андреем Макаревичем вел на российском телевидении программу "Эх, дороги". В середине 1990-х годов вернулся в Россию и выступает сольно, периодически принимая участие в специальных программах группы "Секрет". Среди наиболее известных песен Леонидова - "Привет", "Моя любовь на пятом этаже", "Девочка-видение" и другие.

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