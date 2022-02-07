Более 200 работ вошли в фотовыставку в Культурном центре ЗИЛ о балетной жизни

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Фотопроект Вадима Штэйна ARTISTS стартует в понедельник в Культурном центре ЗИЛ в Москве, экспозиция включает более 200 экспонатов о театральной жизни, сообщила пресс-служба Культурного центра.

"Фотовыставка обещает стать своеобразным альманахом театральной жизни. В рамках экспозиции будет представлено более 200 выставочных экспонатов - фоторабот (портретов и фотографий с репетиций), а также текстовых и аудиальных интервью каждого героя", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, для создания экспозиции автор провел более 30 интервью с творческими деятелями в камерной обстановке.

Героями выставки стали танцовщики театра "Балет Москва", хореографы и репетиторы. Они рассуждают о своей профессии, рассказывают о сложностях, с которыми сталкиваются в жизни.

Проект создан на стыке разных культурных сфер - музея, театра и фотографии. Фотограф постарался детально отразить профессиональный и личный путь каждого героя, донести нечто сокровенное через фотоискусство, отметили в Культурном центре.

Фотограф Вадим Штэйн родился в Ханты-Мансийске, в настоящее время живет и работает в Москве. Профессионально начал заниматься фотографией с 2015 года. Работы фотографа можно увидеть в ряде российских и международных изданий.