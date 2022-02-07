СМИ: китайский видеосервис вернул оригинальную концовку "Бойцовского клуба"

ПЕКИН, 7 февраля. /ТАСС/. Китайский видеосервис Tencent Video восстановил оригинальный финал фильма "Бойцовский клуб" (Fight Club, 1999) Дэвида Финчера после критики в социальных сетях. Об этом сообщила газета South China Morning Post.

По ее данным, Tencent Video при показе вернул 11 минут финала фильма, в которых главный герой устраивает взрывы небоскребов. При этом видеосервис не восстановил ряд эротических сцен с главными героями.

В январе Tencent Video начал показ "Бойцовского клуба" на своей платформе. Вместо взрывов небоскребов и хаоса в финале видеосервис демонстрировал титры: "Полиция быстро раскрыла весь план и арестовала всех преступников, успешно предотвратив взрыв бомбы". Как пояснила газета, решение вырезать часть финала вызвало критику среди пользователей социальных сетей.

Фильм "Бойцовский клуб" режиссера Дэвида Финчера вышел в 1999 году. В ролях заняты Брэд Питт, Эдвард Нортон, Хелена Бонем Картер, Мит Лоаф, Джаред Лето и другие актеры.