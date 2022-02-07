В "Иллюзионе" открылась ретроспектива азербайджанского кино

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Первая в современной России ретроспектива азербайджанского кино, которая охватывает значительный период истории национального кинематографа, открылась в московском кинотеатре "Иллюзион" показом документальной картины "Последний" (Sonuncu, 2021) режиссера Фариза Ахмедова, передает корреспондент ТАСС.

"Мы бесконечно рады приветствовать вас в этом знаковом кинотеатре. Это первая масштабная ретроспектива азербайджанского кино в современной России. Вы сможете окинуть взглядом огромный период начиная с 1935 года и заканчивая современностью. В программе представлены интересные работы мастеров старшего поколения, золотого периода, а также молодого азербайджанского кино", - сказала на открытии атташе по культуре посольства Азербайджана в РФ Нигяр Ахундова.

В программу показов вошли триллер о дочернем долге "Чужое время" (Zg vaxt, 1996) Гусейна Мехтиева, черная комедия "Все к лучшему" (H r ey yax l a do ru, 1997) Вагифа Мустафаева, социально-психологическая драма "В этом южном городе" (Bir c nub h rind , 1969) Эльдара Кулиева по сценарию Рустама Ибрагимбекова, детектив "Семь дней после убийства" (Q tld n yeddi g n sonra, 1991), комедия "Внутренний остров" (Daxild ki Ada, 2020) Руфата Гасанова. Всего зрителям представят 19 картин.

"Мы постарались собрать программу, которая рассчитана не только на широкого, но и на глубокого зрителя", - отметил сокуратор программы, режиссер и руководитель департамента кинематографии Министерства культуры Азербайджанской Республики Руфат Гасанов.

Сокуратор программы и арт-директор "Иллюзиона" Александра Лаврова добавила, что большинство картин представят с 35-мм пленки из архива Госфильмофонда. Цифровые копии организаторам предоставил Госфильмофонд Азербайджана. Показы будут сопровождаться лекциями киноведов и кинокритиков и встречами с режиссерами.

На открытии ретроспективы показали документальный фильм "Последний", который рассказывает о Виталии Пронине - последнем жителе островка Кура в Каспийском море. Премьера проекта состоялась на Роттердамском кинофестивале в 2021 году. Ретроспектива продлится в "Иллюзионе" до 15 февраля.