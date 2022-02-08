Басинский заявил, что писателям не стоит обижаться на критику

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Писатель, литературный критик и журналист Павел Басинский считает, что критику своих произведений следует читать, но обижаться на нее не стоит. Такое мнение он высказал в интервью ТАСС.

"Я читаю все, что обо мне пишут. Мне это интересно. Но я для себя просто постановил, что даже на самую резкую критику обижаться не имею права, потому что сам в свое время как критик попортил писателям много крови. В 1990-е годы я был очень такой злой, - рассказал Басинский. - А читать или не читать, мне кажется, надо читать. Критик - это же читатель, просто более квалифицированный".

По его словам, сейчас критика во многом ушла в блоги, соцсети. Она не всегда аргументирована, при этом "любой писатель хочет, чтобы его красиво обслужили, в этом ошибка писательская".

Писатели, считает Басинский, хотят, чтобы их поняли, чтобы проникли в глубину их замыслов, чтобы похвалили. "Мне кажется, что писатель должен смотреть на критику как на такую общественную рефлексию на свое произведение. Вот оно вышло в свет - так отвечай за него, смотри, какая на него реакция, даже если она злая. Если тебя ругает дурак, то радуйся, что ты такой умный, а если тебя ругает умный человек, то, может быть, к нему стоит прислушаться", - отметил он.

Басинский известен читателям как автор романов "Лев Толстой: Бегство из рая", "Страсти по Максиму. Горький: девять дней после смерти", "Скрипач не нужен. Роман с критикой", "Лев в тени Льва", "Лев Толстой - свободный человек".

Он также хорошо известен как критик произведений писателей Виктора Пелевина и Владимира Сорокина.