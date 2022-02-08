Завершились съемки военной драмы "Воздух" Алексея Германа-младшего

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 февраля. /ТАСС/. Кинокомпании Metrafilms и "Амедиа Продакшн" объявили об окончании съемок военной драмы Алексея Германа-младшего "Воздух". Планируется, что картина, которая расскажет историю одних из первых девушек-летчиц на фронте во время Великой Отечественной войны, выйдет на экраны в 2023 году.

"Я очень рад завершению картины "Воздух". Это большой проект, где наряду со множеством героев, разными локациями, различными периодами Великой Отечественной войны, большим количеством костюмов, сложнейшими декорациями активно были использованы инновационные технологии для съемок", - приводятся в сообщении компании Metrafilms слова режиссера и соавтора сценария Германа-младшего.

По его словам, с точки зрения съемочного процесса фильм давался непросто. "Так получилось, что "Воздух" очень пострадал и от погодных условий, и от штормов, и от последствий пандемии. В связи с закрытыми границами мы не могли снимать настоящие летающие самолеты типа Як-1Б, которые находятся в Чехии, и поэтому нам пришлось менять технологию съемок. Нас сносило ветрами, затапливало, люди болели, но этот долгий путь закончен, и я знаю, что мы сделали максимум из возможного. Получилось очень много интересного материала, с которым нам предстоит работать уже в период пост-продакшена", - отметил Герман-младший.

Революционный набор технологий

На подготовку и съемки картины ушло более трех лет, в том числе из-за вынужденных перерывов в связи с пандемией коронавируса. Натурные съемки проходили в Ленинградской, Саратовской и Нижегородской областях, а также в Карелии. Завершающий блок картины снимался в январе в одном из павильонов студии "Главкино" в Московской области. На его площадке был отснят материал для всех воздушных боев картины.

В комплексе "Главкино" были построены экраны из LED-панелей общей площадью 800 кв. м. "Наряду с этим во время съемок одновременно использовались гимблы (устройства, приводящие в движение декорацию или технику для имитации передвижения - прим. ТАСС) для полноразмерных моделей самолетов, пришедший из игрового мира движок Unreal Engine, технология In-Camera, которая давала возможность синхронно интегрировать графику прямо на съемочной площадке - этот набор технологий ранее не использовался в такой связке и является революционным для российского кинематографа", - отметили в кинокомпании.

Для съемок было построено 12 самолетов моделей Як-1Б, также приходилось воссоздавать полевые аэродромы времен войны. На всех этапах разработки сценария и съемочного процесса в картине принимали участие военные консультанты.

В фильме снимались Анастасия Талызина, Аглая Тарасова, Кристина Лапшина, Елена Лядова, Антон Шагин, Сергей Безруков и другие. Художником-постановщиком и художником по костюмам выступила Елена Окопная, обладательница "Серебряного медведя" на Берлинском кинофестивале за фильм "Довлатов". Значительная часть костюмов для "Воздуха" была создана вручную.

"Результат этой большой многолетней работы можно будет увидеть на экранах в 2023 году", - сказали в кинокомпании. По словам продюсера Артема Васильева (Metrafilms), этап пост-продакшена картины начнется уже в ближайшие дни.

Фильм создается при участии Фонда кино, Первого канала, киностудии "Ленфильм", правительства Санкт-Петербурга и Фонда развития современного кинематографа "Кинопрайм".