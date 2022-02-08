Минкультуры РФ передало Екатеринбургскому музею более 140 художественных произведений

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 февраля. /ТАСС/. Екатеринбургский музей изобразительных искусств представит 11 февраля более 140 произведений 35 авторов периода 1930-1990-х годов, переданных в собрание музея Министерством культуры Российской Федерации. Об этом сообщили в пресс-службе музея во вторник.

"Екатеринбургский музей изобразительных искусств открывает очередной выставочный сезон большим проектом, который представит зрителю новые поступления, переданные в музейное собрание в 2021 году по приказу Министерства культуры Российской Федерации. Выставка продемонстрирует более 140 произведений живописи, графики и скульптуры, история создания которых охватывает период с 1930-х по начало 1990-х годов", - рассказали в пресс-службе, отметив, что на выставке будут представлены работы 35 авторов, среди которых Виталий Волович, Николай Чесноков, латвийская художница Франческа Кирке, а также ранее не представленные в музее московские графики Борис Бельский и Юрий Перевезенцев, украинские художники Владимир и Татьяна Бахтовы, художник-концептуалист, член группы "Коллективные действия" Игорь Макаревич и уроженец Грузии график-иллюстратор Вячеслав Бегиджанов и многие другие.

При этом, как уточняют в пресс-службе, большая часть переданных предметов живописи, графики, скульптуры и декоративно-прикладного искусства - произведения авторов, ранее не представленных в собрании музея.

"Тридцать пять" - проект, продолжающий многолетнюю традицию смотра результатов комплектования музейных фондов при участии Министерства культуры Российской Федерации. Отобранные на выставку работы не только предоставят зрителю возможность познакомиться с творчеством неизвестных ранее авторов, но и приоткроют завесу пестрой картины разнообразных художественных вкусов и интересов советского искусства второй половины ХХ столетия", - пояснили в музее.

Выставка будет работать в здании музея на ул. Воеводина, 5 с 11 февраля до 27 марта.