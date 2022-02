Номинант на премию "Оскар" Дьяков считает, что анимация РФ достойна особого внимания

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Режиссер короткометражного анимационного фильма "Боксбалет" Антон Дьяков надеется, что включение его работы в список номинантов на премию "Оскар", послужит поводом для разговора о российской авторской анимации, поскольку она достойна внимания. Об этом он сказал ТАСС во вторник.

Мультфильм "Боксбалет" российского режиссера Антона Дьякова вошел в число номинантов на кинопремию "Оскар" в категории "Лучший анимационный короткометражный фильм".

"Это еще надо осознать, но, конечно, здорово. Я очень рад. Я считаю, что российская авторская анимация точно достойна того, чтобы о ней говорили, достойна особого места. Если с моей работой, которая проникла наглым образом в эту номинацию, появится лишний повод для каких-то людей узнать о нашей авторской анимации, то это большой плюс и большая радость", - сказал Дьяков.

Он подчеркнул, что в сфере авторской анимации в России работает множество талантливых людей, чьи проекты достойны внимания и обсуждения.

Пятнадцатиминутная картина рассказывает историю любви балерины Ольги и боксера Евгения, которая разворачивается на фоне различных исторических событий в стране. В число номинантов также включили картины "Дела искусства" (Affairs of the Art, 2020) Джоанны Куинн, "Бестия" (Bestia, 2021) Хьюго Коваррубиаса, "Робин" (Robin Robin, 2021) Дэна Оджари и Майкла Плиза, "Стеклоочиститель" (The Windshield Wiper, 2021) Альберто Мьельго.

"Боксбалет" уже был отмечен премией "Икар", а также признан лучшим в категории анимационных короткометражек на фестивале "Короче". Церемония награждения победителей премии "Оскар" намечена на 27 марта.