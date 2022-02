Эксперт оценил шансы короткометражного мультфильма "Боксбалет" на "Оскар"

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Короткометражный мультфильм "Боксбалет" Антона Дьякова, номинированный на "Оскар", имеет высокий шанс получить награду, он талантлив с точки зрения режиссуры, драматургии и анимации. Такое мнение высказал в беседе с ТАСС историк анимации, шеф-редактор "Союзмультфильма" Сергей Капков.

"У мультфильма прекрасные шансы получить награду, я считаю. Мало того, что это действительно очень талантливый мультфильм со всех точек зрения - и режиссуры, и художественного решения, и драматургии, и анимации, - потому что там очень хорошая актерская анимация. Плюс ко всему, он очень понятный, как мне кажется, по сюжету и по тому, что там происходит. Это понятно любому человеку в любой точке Земли. Кроме того, там еще есть очень интересный момент, отсылка к конкретной политической обстановке и ко времени, что очень любят академики Американской академии кино. Думаю, все шансы у Антона Дьякова есть", - сказал он.

Как отметил Капков, у российских аниматоров было довольно много номинаций на "Оскар" в постсоветский период. "Мне кажется, что в постсоветский период номинаций на "Оскар" у наших аниматоров было намного больше, чем у игровиков. И мы в какой-то степени не очень сильно удивлены. Однако их все-таки меньше, чем могло бы быть, потому что у нас все-таки авторская анимация на довольно хорошем международном уровне. И мне кажется, что пора уже получить. Потому что непосредственно статуэток у российской именно анимации еще не было", - заключил он.

Мультфильм "Боксбалет" российского режиссера Антона Дьякова вошел в число номинантов на кинопремию "Оскар" в категории "Лучший анимационный короткометражный фильм".

Картина "Боксбалет" рассказывает историю любви балерины Ольги и боксера Евгения, которая разворачивается на фоне различных исторических событий в стране. В число номинантов также включили картины "Дела искусства" (Affairs of the Art, 2020) Джоанны Куинн, "Бестия" (Bestia, 2021) Хьюго Коваррубиаса, "Робин" (Robin Robin, 2021) Дэна Оджари и Майкла Плиза, "Стеклоочиститель" (The Windshield Wiper, 2021) Альберто Мьельго.

"Боксбалет" уже был отмечен премией "Икар", а также признан лучшим в категории анимационных короткометражек на фестивале "Короче". Церемония награждения победителей премии "Оскар" намечена на 27 марта.