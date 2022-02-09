В Стамбуле открылась выставка "Следы раскопок", посвященная доисторической деревне

АНКАРА, 9 февраля. /ТАСС/. Международная выставка "Следы раскопок", посвященная древнейшей деревне Ашыклы-Хёюк, открыла свои двери в историческом хамаме Хюсрев Кетуда в Стамбуле. Об этом сообщила во вторник газета Sabah.

Выставка "Следы раскопок" проходит в рамках проекта Ассоциации друзей Ашыклы-Хёюка "Искусство и археология", который осуществляется при поддержке Министерства культуры и туризма Турции, Автономного университета Барселоны в Испании и Университета Данди в Шотландии и объединяет работы 13 художников из Турции, Англии, Испании, Соединенных Штатов Америки и Колумбии. Цель проекта состоит в том, чтобы поделиться с миром искусства результатами раскопок, познакомить разные страны с Ашыклы-Хёюком и сподвигнуть людей оберегать мировое культурное наследие.

Деревня Ашыклы-Хёюк, которой посвящено мероприятие, находится в районе Гюлагач турецкой провинции Аксарай и является старейшей известной деревней в Центральной Анатолии. Она расположена на месте кургана, где раскопки продолжаются уже 32 года. Доисторический курган, возраст которого составляет 10 500 лет, дает археологам и историкам возможность проследить почти каждый исторический этап от периода охотников-собирателей до становления оседлой сельскохозяйственной системы. Кроме того, деревня уникальна тем, что там впервые были одомашнены овцы и козы, а также была проведена первая в истории медицины операция на головном мозге молодой женщины.

В рамках выставки жизнь в Ашыклы-Хёюке показана таким образом, чтобы передать важные события в истории человечества. Художники из разных стран, работы которых представлены на выставке, побывали на месте раскопок и постарались отразить впечатления от них в своем творчестве. "Выставка состоялась благодаря существующему отношению 13 художников из пяти стран к раскопкам в Ашыклы-Хёюке. Работы появились в результате их интеллектуальных и художественных исследований по истории деревни. Эта выставка является результатом двухлетних трудов художников. Таким образом, раскопки документируются с помощью искусства", - поделился один из кураторов выставки Фират Арапоглу. "Я верю, что выставка предоставит зрителям уникальный опыт, благодаря которому они вместе откроют для себя историю этого старейшего поселения в Центральной Анатолии", - добавил второй куратор Гари Сэнгстер .

Выставка "Следы раскопок" в Стамбуле открыта для посетителей до 25 февраля. Впоследствии выставка также пройдет в испанском городе Барселона и в шотландском Данди.