В Москве утвердили предмет охраны Спасского собора Андроникова монастыря

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Эксперты Мосгорнаследия изучили памятник архитектуры XV века и описали его исторический облик, после чего был утвержден предмет охраны Спасского собора, входящего в ансамбль Андроникова монастыря. Об этом сообщается в среду на официальном сайте мэра и правительства столицы.

"В департаменте культурного наследия утвердили предмет охраны Спасского собора, входящего в ансамбль Андроникова монастыря. Это документ, включающий в себя все характеристики памятника архитектуры и его ценные элементы. Белокаменный собор является композиционным и смысловым центром всего архитектурного ансамбля монастыря, который обладает статусом объекта культурного наследия федерального значения. Спасский собор - это крестово-купольный четырехстолпный храм с одной главой, он расположен по адресу: Андроньевская площадь, дом 10, строение 5", - говорится в сообщении.

Как отметил глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов, Спасский собор Андроникова монастыря - это один из древнейших храмов на территории столицы. Ученые предполагают, что он был построен в первой четверти XV века. Кроме того, это очень ценный старинный образец русского церковного каменного зодчества. Исследователи отмечают, что храмы более поздних периодов во многом повторяют его архитектурную композицию.

Спасский собор возведен из плотного известняка, отесанного в виде небольших гладких прямоугольных блоков. Историки считают, что использование этого материала значительно удорожало работу. Камень было сложно добывать, транспортировать и обрабатывать. Везли его из каменоломен, расположенных на территории современного Раменского района.

В предмет охраны были включены местоположение и градостроительные характеристики собора, его композиция, а также купол, крест, покрытие кровли, система водостока с белокаменными водометами. В документ вошли художественное оформление и облик фасадов образца XV века (с учетом реставрационных работ, которые проводились в 1959-1963 годах), материал отделки здания, планировка интерьеров, капитальные стены, своды, столбы и арки из белого камня и кирпича, наружные лестницы и их местоположение. Особо специалисты подчеркнули значимость архитектурно-художественного оформления интерьеров собора.

"Теперь любые реставрационные работы для этого памятника зодчества могут проводиться только в соответствии с утвержденным предметом охраны и по согласованному Мосгорнаследием проекту", - отмечается в сообщении.