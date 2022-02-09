В Петербурге на коллегии военно-морских музеев показали уникальные экспонаты

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Выставку новых отреставрированных раритетов Центрального военно-морского музея организовали в рамках открытия коллегии музеев военно-морской направленности в Санкт-Петербурге. Об этом в среду сообщили в Минобороны России.

"В рамках открытия коллегии музеев военно-морской направленности была продемонстрирована коллекция отреставрированных моделей кораблей и множество уникальных исторических военно-морских артефактов", - говорится в сообщении.

По информации военного ведомства, на выставке были представлены наиболее ценные и музейно значимые новые поступления и лучшие реставрационные работы. "Центральный военно-морской музей стал методическим центром для всех военно-морских музеев страны", - отметил во время коллегии заместитель министра обороны России генерал-полковник Геннадий Жидко.

"На выставке даже продемонстрирована модель венецианского галеаса мастера Дипонти, которая была прислана в Россию в 1717 году в качестве подарка Петру I", - отметили в Минобороны.

Демонстрация коллекции состоялась в рамках VIII Коллегии музеев военно-морской направленности, которая проходит в Центральном военно-морском музее имени Петра Великого в Санкт-Петербурге с 9 по 11 февраля. Форум является площадкой для обсуждения профессиональных вопросов и обмена опытом специалистов в области изучения, сохранения и популяризации историко-культурного наследия Военно-морского флота России.