В "Художественном" в Москве пройдет зрительская премьера фильма "Герой"

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Зрительская премьера фильма "Герой" режиссера Асгара Фархади пройдет 21 февраля в кинотеатре "Художественный" в Москве. Об этом сообщили в среду ТАСС в пресс-службе кинотеатра.

"21 февраля в 19:00 в Большом зале кинотеатра "Художественный" состоится премьерный показ фильма иранского режиссера Асгара Фархади "Герой". Картина завоевала Гран-при жюри на Каннском кинофестивале 2021 года. Билеты можно приобрести на сайте кинотеатра", - сказал собеседник агентства.

Показ пройдет на языке оригинала с русскими субтитрами. В прокат ленту выпускает 3 марта компания "Про:взгляд".

Мировая премьера картины состоялась в июле 2021 года на 74-м Каннском кинофестивале. Это была четвертая по счету номинация Асгара Фархади на "Золотую пальмовую ветвь". По итогам конкурса лента была удостоена Гран-при, а также получила приз Франсуа Шале - награду, которую присуждают фильмам, лучше других показывающим реалии современного мира.

"Фильм с ироническим названием "Герой" - правильная, как по нотам разыгранная драма, поднимающая, как бы сказали в ХХ веке, сложные морально-этические проблемы нашего времени. Очередной успех фестивально-оскаровского фаворита Асгара Фархади (по слухам, именно он больше всего понравился каннскому жюри) - доказательство того, что жанр нравоучительной притчи с нами еще надолго", - приводятся в сообщении слова программного директора кинотеатра Стаса Тыркина.

О режиссере и фильме

Асгар Фархади - единственный иранский режиссер-лауреат премии "Оскар" и единственный из ныне живущих режиссеров, который два раза получал награду в категории "Лучший фильм на иностранном языке". Фильмы Фархади дважды участвовали в конкурсе Берлинского кинофестиваля, а "Развод Надера и Симин" выиграл "Золотого медведя" в 2011 году.

По сценарию фильма "Герой", осужденный за долги Рахим получает возможность на несколько дней выйти из тюрьмы, чтобы навестить близких. В это время его возлюбленная случайно находит сумку с золотыми монетами. Но вместо того, чтобы оплатить долг, Рахим решает вернуть сумку законному владельцу. Для прессы он герой, но в соцсетях сомневаются в искренности его поступка. Новый фильм Асгара Фархади - это квинтэссенция стиля современного иранского классика с его гуманистическим подходом к героям и глубоким исследованием этических противоречий иранского общества.