Музей артиллерии Петербурга представил выставку, посвященную отечественным топографам

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 февраля. /ТАСС/. Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербурга открыл в среду выставку "Государство имеет место быть, если оно отображено на карте". Она посвящена 200-летию Корпуса топографов и призвана познакомить посетителей с этой профессией, сообщили в пресс-службе музея.

"Выставка подготовлена совместно с Санкт-Петербургским военно-историческим обществом "Корпус военных топографов", который ведет свою историю от Корпуса топографов, созданного в 1822 г., и посвящена 200-летию его создания, отмечаемому в этом году. <…> Новая выставка призвана познакомить с особенностями и значимостью топографической службы. Здесь можно увидеть уникальные фотографии, демонстрирующие, в каких сложных условиях приходится порой работать топографам", - говорится в сообщении.

Посетители выставки смогут изучить процесс создания графического изображения местности. В этом им помогут представленные экспонаты, среди которых не только самые различные карты (в том числе объемные, визуально передающие рельеф местности), но и фотографии с мест производства топографических работ, форма одежды топографов, различные профессиональные приборы, записки топографического бюро середины XIX века и предлагающиеся биографии известных топографов. Особый интерес представляет знаменитый труд академика В. Я. Струве "Дуга меридиана в 25°20' между Дунаем и Ледовитым морем..." 1861 гола.

Отдельное место на выставке занимают экспонаты, связанные с работой военных топографов. Трудно переоценить значимость информации на войне. Результатом самоотверженного труда отечественных военных топографов на фронтах Первой мировой и Великой Отечественной войн стали около миллиарда отпечатанных топографических карт, сотни тысяч определенных геодезических пунктов и привязанных артиллерийских батарей. Среди экспонатов есть даже план Берлина с подробным указанием всех частей и соединений, которые принимали участие в штурме города в мае 1945 года.