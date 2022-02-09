"Смешарики" выпустили подкаст о финансовой грамотности для детей

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Герои мультсериала "Смешарики" стали участниками подкаста о финансовой грамотности для детей до семи лет, создатели планируют выпустить 20 эпизодов. Об этом сообщает в среду пресс-служба ГК "Рики".

"Задача наших подкастов - в простой и понятной форме преподнести юным слушателям азы финансовой грамотности для гармоничной адаптации детей ко взрослой жизни. Всего за три-четыре минуты ведущие расскажут, кто придумал деньги, для чего нужны банки, откуда берется цена, как пользоваться пластиковой картой и многом другом", - рассказала продюсер мультсериала Татьяна Павлова, которую процитировали в пресс-службе.

Подкаст создавался в партнерстве с Центром финансовой грамотности НИФИ Минфина России, экспертом в программе выступает главный редактор медиаресурсов "Мои финансы" Надежда Грошева. "Надеюсь, что юные слушатели узнают много нового и интересного, а педагоги и родители будут использовать этот контент для обучения и воспитания детей", - отметила Грошева.

Первые пять выпусков уже вышли на цифровых платформах Spotify, Yandex music и Google podcasts. Всего авторы готовят 20 эпизодов подкаста.