В Тульском филиале ГИМ начались экскурсии и мастер-классы

ТУЛА, 9 февраля. /ТАСС/. Тульский филиал Государственного исторического музея (ГИМ) с 9 по 14 февраля проводит цикл экскурсий по выставке "Романовы", а также мастер-классы, связанные с историей императорской династии. Мероприятия приурочены к празднованию 150-летия музея, сообщили ТАСС в пресс-службе филиала ГИМ.

"Сегодня в филиале начинается цикл мероприятий, приуроченных к 150-летию создания Государственного исторического музея. Они продлятся по 14 февраля, в этот день завершится работа выставки "Романовы". В течение ближайших дней пройдут экскурсии по этой выставке, серия мастер-классов <...>, связанная в том числе с историей императорской династии, лекции, концерты, спектакль", - сказали в пресс-службе.

Участники одного из мастер-классов узнают об истории знакомства Александра II с будущей супругой Марией Александровной, смогут воспроизвести роспись тарелки из сервиза, который был изготовлен специально для бракосочетания императора. В просветительской программе "Писать красиво нелегко" расскажут об обучении грамоте на Руси, приборах для письма XIII-XVII веков. Программа "За семью печатями. Тайны архивных документов" посвящена древними документами из Государственного архива Тульской области, технологии производства бумаги в XV-XVII веках. "Все мероприятия организованы с учетом требований профилактики коронавируса", - добавили в пресс-службе.

9 февраля исполнилось 150 лет со дня принятия императором Александром II решения о создании Российского исторического музея на Красной площади Москвы. Мероприятия, посвященные полуторавековому юбилею, продлятся весь 2022 год. План юбилейных мероприятий включает обширную выставочную программу коллекций крупнейших музеев России и мира.

Филиал ГИМ в музейном квартале Тулы создан в рамках подготовки к празднованию 500-летия Тульского кремля, открыт 27 сентября 2020 года. На базе филиала организован ряд просветительских и образовательных программ, в том числе курсы по обществознанию, отечественной истории для школьников.