"Минскую инициативу" в Петербурге открыла конференция о новых технологиях в культуре

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 февраля. /ТАСС/. Конференция, посвященная новым языкам и технологиям в переосмыслении культурного опыта, открыла в Санкт-Петербурге встречу международного гуманитарного проекта "Минская инициатива", который объединяет представителей творческих и научных кругов Белоруссии, России и Украины. В этом году в проекте участвуют более 70 музейщиков, искусствоведов, переводчиков, поэтов, художников и журналистов.

"Тема, которую мы обозначили, действительно важна, и мы ее обсуждаем не только в наших трех государствах - не только в Белоруссии, Украине, России, но она представляет собой предмет широкого обсуждения во всем мире. Проблема отношений культуры и новой цифровой реальности, я думаю, - это та тема, которая вызовет у всех интерес", - сказал специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, открывая пленарное заседание конференции.

В пленарном заседании конференции приняли участие представители гуманитарных вузов и музеев Белоруссии, России и Украины. Они представили доклады о цифровом искусстве, использовании новых технологий в музейном деле, медиа-коммуникации диаспор в белорусско-украинском диалоге и других вопросах.

Швыдкой отметил, что встреча участников проекта дает возможность поговорить о самых разных общих проектах, и указал на важность того, что ее удалось провести, несмотря на разные обстоятельства. "У государств бывают разные периоды развития, разные перепады отношений, а народы общаются в этом смысле на более длинную историческую перспективу. Наша сегодняшняя встреча - тому свидетельство", - добавил он.

Впервые в Петербурге

В предыдущие годы встреча участников проекта "Минская инициатива" проходила в столице Белоруссии. "Мы впервые решили попробовать провести ее в Санкт-Петербурге, и, мне кажется, что абсолютно все счастливы. Проект собрал более 70 человек из трех стран, даже принимая во внимание все сложности ковидного времени. Самая большая делегация на этом мероприятии в этом году у нас украинская, что, конечно, очень радостно (29 человек)", - рассказала ТАСС начальник отдела подготовки и реализации проектов Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ, куратор проекта "Минская инициатива" Тамара Носенко.

Программа в Петербурге рассчитана на три дня - по 11 февраля. Помимо конференции, в нее вошли презентация V альманаха "Terra Poetica", в котором собрано творчество молодых поэтов; круглые столы, посвященные связи современного искусства и традиций, а также наследию историка, искусствоведа и археолога Николая Макаренко (1877-1938) в культуре Белоруссии, России и Украины. Отдельная программа подготовлена для литераторов и переводчиков.

В Санкт-Петербургской художественно-промышленной академии им. А. Л. Штиглица вечером в среду откроется выставка "Мосты". На ней будут представлены работы художников-графиков из трех стран, принявших участие в творческой экспедиции в Петербург в августе 2021 года. Процесс создания картин стал основой короткометражного документального фильма. Его премьеру на открытии выставки презентует глава петербургского отделения Союза кинематографистов России Сергей Снежкин.

Проект "Минская инициатива" организован Межгосударственным фондом гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ при поддержке Санкт-Петербургского регионального отделения Союза театральных деятелей РФ и Украинского фонда культуры. Основанный семь лет назад, проект стал платформой постоянного сотрудничества творческой и научной интеллигенции Белоруссии, России и Украины.