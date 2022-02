Сериал про героя "Звездных войн" Оби-Вана Кеноби выйдет на сервисе Disney+ в мае

ТАСС, 10 февраля. Премьера сериала про джедая Оби-Вана Кеноби, одного из героев франшизы "Звездные войны" (Star Wars, 1977-2019), состоится 25 мая 2022 года на сервисе потокового вещания Disney+.

"Оби-Ван Кеноби" - <...> оригинальный сериал, [который] начнет транслироваться 25 мая на Disney+", - сообщается в четверг на странице сервиса в Twitter.

Роль Оби-Вана Кеноби исполнит британский актер Юэн Макгрегор, сыгравший героя в трилогии приквелов "Звездных войн": "Звездные войны. Эпизод I: Призрачная угроза" (Star Wars. Episode I: The Phantom Menace, 1999), "Звездные войны. Эпизод II: Атака клонов" (Star Wars. Episode II: Attack of the Clones, 2002) и "Звездные войны. Эпизод III: Месть ситхов" (Star Wars. Episode III: Revenge of the Sith, 2005).

Действие сериала будет разворачиваться спустя 10 лет после событий фильма "Звездные войны. Эпизод III: Месть ситхов". Канадский актер Хейден Кристенсен вернется к роли Дарта Вейдера.