В Самарском художественном музее планируют запустить виртуальные "прогулки" внутри картин

ТАСС, 10 февраля. Самарский художественный музей планирует проводить "прогулки" с использованием VR-шлема внутри представленных картин. Об этом сообщили в пресс-службе Минкультуры РФ.

"Губернатор [Самарского] региона [Дмитрий Азаров] представил также Министру [культуры РФ Ольге Любимовой] проект, разрабатываемый для Самарского художественного музея. На базе произведений живописи из коллекции учреждения будут созданы VR-прогулки внутри картин", - говорится в сообщении.

Для этого будет использован VR-шлем, который позволит посетителям рассмотреть вблизи объекты, изображенные на картине. Кроме того, они получат возможность войти внутрь некоторых из картин, а также увидеть пространство, которое находилось за художником во время написания работы. Планируется, что такие "прогулки" будут сопровождаться рассказом о создании картины.

Об этом проекте Азаров рассказал министру культуры РФ во время рабочей встречи. Также глава Самарского региона сообщил о планах комиссии Государственного совета по направлению "Культура", которую возглавляет. В числе планов - организация заседаний, посвященных проведению в Года культурного наследия народов России. На них планируется обсудить популяризацию народного искусства, сохранение этнокультурного многообразия, а также поддержку талантливой молодежи и механизм реализации проектов "Придумано в России" и "Пушкинская карта". Любимова отметила, что такая формулировка по названию года позволяет сделать акцент не только на народном творчестве, но и на объектах культурного наследия.

Азаров отметил, что в этом году Самарская область проведет несколько юбилейных мероприятий. Так, в марте пройдет концерт в честь 80-летия с первого исполнения Седьмой симфонии ("Ленинградской") Дмитрия Шостаковича в Самарском академическом театре оперы и балета, где впервые оно и было исполнено. В этом году в Самаре также состоится юбилейная 30-я Российская студенческая весна и впервые пройдет музыкальный фестиваль "Сам.Фест". Участниками этого проекта, получившего грант Президентского фонда культурных инициатив, станут музыканты-авторы со всей России.