В Театре имени Пушкина состоится премьера спектакля-бенефиса Веры Алентовой

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Театр имени А.С.Пушкина в пятницу представит премьерный спектакль "Мадам Рубинштейн", приуроченный к 80-летию народной артистки РФ Веры Алентовой, сообщает пресс-служба театра.

"Хотелось сделать не просто какой-то небольшой спектакль к юбилею, а спектакль по полной программе для главной актрисы Театра имени Пушкина в течение уже очень многих десятилетий", - заявил журналистам накануне премьеры режиссер постановки, художественный руководитель театра Евгений Писарев. Лучшим бенефисом он назвал постановку, которая открывает новые грани таланта актрисы и позволяет ей экспериментировать. В данном случае была взята только что переведенная новая пьеса о героине с невероятно одиозным характером, а не какой-то проверенный материал, отметил худрук.

По его словам, авторы постановки не стремились к портретному сходству и документальности - это пьеса с придуманной биографией Рубинштейн, но какие-то факты были взяты из ее жизни. "Бренд Helena Rubinstein - это действующий бренд, с которым мы взаимодействовали. Но я специально нигде этот бренд впрямую со сцены не цитирую. <…> Нас больше интересовала человеческая история, и больше интересовала меня актриса Вера Алентова", - добавил режиссер.

Он отметил, что работа шла достаточно быстро, репетировали полтора месяца, Алентова выучила текст гораздо раньше, чем ее молодые партнеры. Работу над спектаклем режиссер назвал интересной и большой школой для молодых артистов, которые заняты в постановке. "Это пьеса о том, как соединились и услышали друг друга два совершенно разных поколения, два человека с очень разным характером и очень разным мировоззрением", - сказал Писарев.

Роли в постановке, помимо Алентовой, исполняют народная артистка РФ Ольга Науменко и молодые актеры театра, играющие в разных составах, Дмитрий Власкин и Артем Ешкин. Художником-сценографом спектакля выступил Максим Обрезков, костюмы создала Виктория Севрюкова.

Писарев охарактеризовал Алентову как верного, преданного, командного и семейного человека и отметил, что это очень сильно отличает актрису от ее героини. "Хелена Рубинштейн - абсолютная одиночка, человек, который презрел всех остальных, и человек, который двигался вперед, продвигая себя и свое имя. Этого не скажешь про Веру Валентиновну. Она все-таки человек, который служит своему делу, служит театру", - заключил худрук.

Главная героиня

Пьеса драматурга Джона Мисто ставится в Москве впервые, текст был адаптирован переводчиками Ольгой Варшавер и Татьяной Тульчинской специально для Театра имени Пушкина. Алентова играет роль Хелены Рубинштейн - упорной и эксцентричной бизнес-леди, создавшей свою империю красоты.

"Мадам Рубинштейн - авантюристка большая, разобраться в ней достаточно сложно, поскольку много биографий, разговоров по этому поводу, и все разные. Приходилось опираться на что-то, что близко мне и понятно мне", - сказала журналистам Алентова. Выбор пьесы на немолодую актрису, по ее словам, очень сложный, хотелось найти что-то новое, интересное не только старшему поколению, но и среднему и даже молодому.

Отвечая на вопрос, в каких образах ей более комфортно - мягких женщин или сильных и волевых, актриса отметила, что жизнь многообразна, и сильные женщины бывают очень слабыми, а слабые - сильными, "когда припечет". "Все зависит от материала, который тебе предлагается сыграть. Мадам Рубинштейн была очень сильной женщиной. Поскольку мне предложили этот материал играть, мы его выбрали для моего юбилея, то, стало быть, было бы странно играть ее слабой", - добавила актриса, отметив, что играла и совершено слабых, безвольных женщин.

Она также уточнила, что любит играть интересный материал, и "абсолютно неважно, в каком он количестве, это может быть совсем небольшой эпизод". "А что такое интересный материал? Это, как правило, интересная личность", - пояснила Алентова.

Также журналисты поинтересовались, какой косметикой пользуется сама исполнительница главной роли. "Это был в основном крем "Янтарь" советского производства. И что там еще у нас было? Во времена моей молодости не было иностранных кремов. И скажу вам по секрету: все кремы абсолютно одинаковы. Наши прежние кремы тоже прекрасны", - сказала актриса.

В дни спектакля в театре будет открыта выставка об основательнице бренда Helena Rubinstein. Показы пройдут 11, 20 и 21 февраля на Основной сцене театра.