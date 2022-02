В Петербурге представили выставку "Время азбуки" с работами Бенуа, Кабакова и Мавриной

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 февраля. /ТАСС/. Санкт-петербургская галерея "K Gallery" в пятницу открыла выставку "Время азбуки", в которой собрала более 30 изданий разных эпох, а также эскизы и рисунки. В экспозицию вошли работы многих мастеров книжной графики от Александра Бенуа до Татьяны Мавриной, рассказала корреспонденту ТАСС куратор выставочных проектов "KGallery" Ксения Ремезова.

"На выставке представлены почти все ключевые для XX века азбуки: от азбуки Бенуа до иностранных азбук, азбук Александра Серебрякова, Татьяны Мавриной, "АБВ" Анатолия Маркуши с рисунками Ильи Кабакова. Идея показать азбуки от начала XX века до современных авторов возникла давно, но представили мы их только сейчас, кроме того, подобрали к этим книгам оригинальные рисунки. Например, к азбуке Бенуа из Русского музея мы взяли эскизы, раскрашенные вручную художником", - рассказала Ксения Ремезова.

"Мы собрали около 30 изданий, плюс небольшое количество буквиц, потому что было также интересно показать художников, которые не создавали азбук, но работали с буквами, со шрифтом" - добавила он.

Организаторы выставки ставили своей целью показать, как менялось само понятие об азбуке, как она трансформировалась. Именно поэтому посетители выставки имеют возможность сравнить оригинальные графические листы Александра Бенуа с последней работой Никиты Алексеева "Your First Book: From Apricot to Zucchini and Back Again", хотя между ними более ста лет. Кроме того, на выставке представлены работы Елизаветы Бем, Мстислава Добужинского, Георгия Нарбута, Всеволода Воинова, Вениамина Белкина, Владимира Конашевича, Владимира Лебедева, Веры Ермолаевой, Анатолия Белкина и Александра Самохвалова.