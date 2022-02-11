Серый кардинал ваших любимых треков. Пять работ Майка Шиноды из Linkin Park

Если завести разговор о любимой музыке, все совершенно точно знают, кто какую песню поет. Иногда еще знают, кто из участников групп пишет музыку, а кто — тексты. Но зачастую мало уделяют внимания звукорежиссерам или продюсерам, а без их работы ваша любимая музыка выглядела бы совершенно иначе. Майк Шинода — один из таких талантливых профессионалов, и сегодня ему исполняется 45 лет

С детства Майка Шиноду приучали к музыке, отдали учиться играть на фортепиано, дома слушали джаз, хип-хоп, блюз. Уже в 13 лет он освоил еще и гитару, начал петь и читать свой первый рэп. Позже, в средней школе, он собрал свою первую группу, которая вскоре вырастет в масштабный проект Linkin Park — один из главных коллективов поколения. В составе Linkin Park Шинода был с самого начала и до сих пор остается в составе группы, хотя та и не ведет уже активную деятельность. Вместе они выпустили семь альбомов, получили множество наград, стали голосом и спасением целого поколения. В том числе и благодаря экспериментам Шиноды, его решению читать рэп в рамках альтернативной музыки Linkin Park стали необычной группой, которая сразу привлекла к себе внимание слушателей и критиков, хотя и получала неоднозначные оценки: всех шатало от оценок "это шедевр" до "какой кошмар". У Linkin Park есть все-таки свой стиль, хоть он и изменился с годами, стал более простым и легким, и, даже несмотря на то что Шинода читал рэп на этих треках, он все равно считал, что этого для него недостаточно. Он ищет какие-то новые пути, подходы, в итоге становится продюсером и выпускает десятки успешных альбомов. Рассказываем о пяти работах Майка Шиноды, которые вы не знали или, возможно, забыли. The Rising Tied Этот альбом Шинода выпустил под своим сценическим псевдонимом Fort Minor в 2005 году. Пластинка стала сольным и хип-хоп-дебютом Шиноды, он с нетерпением ждал этого и готовился. Эту работу ему помог спродюсировать Jay-Z, который к тому моменту был уже известным рэпером. Linkin Park к этому времени уже успели завоевать славу и стать одной из главных групп нулевых. И несмотря на то что в творчестве группы отлично и гармонично сочетались как черты альтернативного рока, так и хип-хопа, Шиноде этого было мало. Он хотел полностью реализовать свои возможности в другом жанре.

Так у него появились желание и силы, чтобы записать свой первый большой сольный альбом, который по жанру совершенно не повторял стиль Linkin Park. Все песни и тексты Шинода написал сам, как обычно: сначала он записывает всю пластинку от и до самостоятельно, доводя треки практически до идеального состояния, а уже после музыка проходит несколько этапов оценки — от друзей до именитых коллег. Но, хоть стиль отличается по музыке от Linkin Park, темы Шинода затрагивает все те же, что и в коллективе вместе с Честером. В основном это политика и масштабные вещи, в духе войны, социальной несправедливости, расизма и так далее. Например, трек Kenji — это история об американце японского происхождения, чья судьба разворачивается в лагере для интернированных после Перл-Харбора. Эта история особенно близка Майку, ведь его отец родился во время Второй мировой войны и тоже был японского происхождения.

' YouTube / Fort Minor'

Другая интересная деталь, которую использует Шинода, — это записи диалогов. Внимательно слушая альбом, можно познакомиться с разговорами Linkin Park во время концертов, в гримерках или, например, на студии во время записи. Один из таких сокровенных моментов есть в конце треков Believe Me и Get Gone — в конце композиций Шинода размышляет о том скептицизме, с которым относились к рэпу в начале карьеры Linkin Park, и во что это все в итоге выросло. Post Traumatic Этот альбом Шинода выпускал под своим именем в 2018 году. С момента смерти Честера Беннингтона, близкого друга и напарника Майка по группе Linkin Park, прошел почти год. И вот год страшных и тоскливых мыслей, печали и боли утраты превратился в такой альбом, который обязательно должен был появиться как послесловие или точка в такой истории.

Это действительно большая и мрачная история, вся сквозящая болью, но Шинода, как, впрочем, и всегда, оставляет и место надежде на светлое будущее. Он пытается вселить в своих слушателей идею о том, что все может быть лучше, надо только подождать и быть сильными. В целом это очень личная история (вот почему здесь Шинода даже отказался от псевдонима), это как сеанс терапии, только вместо записи в блокнотике — красивая музыка. Reseada Beach Почему-то меломаны мало внимания уделяют тем людям, кто, собственно, доносит звучание альбома в том виде, в котором его слышат. Это звукорежиссеры, те, кто проделывают огромную работу по сведению и мастерингу треков, и продюсеры, которые занимаются их продвижением. Вот и Майк Шинода стал одним из таких продюсеров в Америке, причем довольно грамотным. Началось все с одного трека в альбоме Linkin Park, позже он спродюсировал трек Numb/Encore вместе с Jay-Z, потом, вместе все с тем же рэпером, — свой сольный альбом. После этого, состоявшись и показав себя грамотным профессионалом, Шинода мог браться за чужие работы.

Одна из таких — альбом Reseada Beach калифорнийского хип-хоп-квартета Styles of Beyond. Эта пластинка была безумно успешна у критиков, ее хвалили за гармоничное сочетание ретро и новой музыки. Альбом не особо пиарили, но Шинода провернул целую рекламную кампанию в Twitter, и на пластинку наконец обратили внимание. А еще он, ко всему прочему, исполнил вместе с музыкантами трек Second to None. Carry Me Away Это трек легендарной американской хип-хоп-группы Cypress Hill, с которой Шиноде тоже посчастливилось сотрудничать. Он появился на восьмой студийной пластинке Rise Up, где выступил продюсером и еще одним из исполнителей трека. Как и другие работы Cypress Hill, этот альбом имел бешеный успех по всей планете и стартовал с верхних строчек чартов во многих странах. Надо сказать, что в этом альбоме вообще было множество разных продюсеров, все это можно отследить в статьях в "Википедии", в этом нет секрета. Но вот что интересно: работа Шиноды действительно качественно отличается от остальных треков, и его рука чувствуется при прослушивании.

' YouTube / Cypress Hill'

The Raid: Redemption Саундтреки к фильмам — дело такое, не каждый композитор остается в истории, а если даже музыка и хороша, то все равно может остаться незамеченной. Тем не менее многие музыканты (как, например, еще Трент Резнор) спустя какое-то время, прожитое в рамках одного или двух жанров, обращаются к кинематографу. В этом, с одной стороны, есть какой-то вызов — совершенно другие условия работы, кроме того, писать музыку надо, не ориентируясь на абстрактные ощущения или только на свои внутренние мысли, а тесно работая с режиссером и сценаристом.