Серый кардинал ваших любимых треков. Пять работ Майка Шиноды из Linkin Park

Другая интересная деталь, которую использует Шинода, — это записи диалогов. Внимательно слушая альбом, можно познакомиться с разговорами Linkin Park во время концертов, в гримерках или, например, на студии во время записи. Один из таких сокровенных моментов есть в конце треков Believe Me и Get Gone — в конце композиций Шинода размышляет о том скептицизме, с которым относились к рэпу в начале карьеры Linkin Park, и во что это все в итоге выросло.

Одна из таких — альбом Reseada Beach калифорнийского хип-хоп-квартета Styles of Beyond. Эта пластинка была безумно успешна у критиков, ее хвалили за гармоничное сочетание ретро и новой музыки. Альбом не особо пиарили, но Шинода провернул целую рекламную кампанию в Twitter, и на пластинку наконец обратили внимание. А еще он, ко всему прочему, исполнил вместе с музыкантами трек Second to None.

Carry Me Away

Это трек легендарной американской хип-хоп-группы Cypress Hill, с которой Шиноде тоже посчастливилось сотрудничать. Он появился на восьмой студийной пластинке Rise Up, где выступил продюсером и еще одним из исполнителей трека. Как и другие работы Cypress Hill, этот альбом имел бешеный успех по всей планете и стартовал с верхних строчек чартов во многих странах. Надо сказать, что в этом альбоме вообще было множество разных продюсеров, все это можно отследить в статьях в "Википедии", в этом нет секрета. Но вот что интересно: работа Шиноды действительно качественно отличается от остальных треков, и его рука чувствуется при прослушивании.