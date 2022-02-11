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Серый кардинал ваших любимых треков.
Серый кардинал ваших любимых треков.
Серый кардинал ваших любимых треков.
Серый кардинал ваших любимых треков.
Серый кардинал ваших любимых треков.

Серый кардинал ваших любимых треков. Пять работ Майка Шиноды из Linkin Park

Майк Шинода
© Amy Harris/Invision/AP
Если завести разговор о любимой музыке, все совершенно точно знают, кто какую песню поет. Иногда еще знают, кто из участников групп пишет музыку, а кто — тексты. Но зачастую мало уделяют внимания звукорежиссерам или продюсерам, а без их работы ваша любимая музыка выглядела бы совершенно иначе. Майк Шинода — один из таких талантливых профессионалов, и сегодня ему исполняется 45 лет

С детства Майка Шиноду приучали к музыке, отдали учиться играть на фортепиано, дома слушали джаз, хип-хоп, блюз. Уже в 13 лет он освоил еще и гитару, начал петь и читать свой первый рэп. Позже, в средней школе, он собрал свою первую группу, которая вскоре вырастет в масштабный проект Linkin Park — один из главных коллективов поколения. 

В составе Linkin Park Шинода был с самого начала и до сих пор остается в составе группы, хотя та и не ведет уже активную деятельность. Вместе они выпустили семь альбомов, получили множество наград, стали голосом и спасением целого поколения. В том числе и благодаря экспериментам Шиноды, его решению читать рэп в рамках альтернативной музыки Linkin Park стали необычной группой, которая сразу привлекла к себе внимание слушателей и критиков, хотя и получала неоднозначные оценки: всех шатало от оценок "это шедевр" до "какой кошмар".

У Linkin Park есть все-таки свой стиль, хоть он и изменился с годами, стал более простым и легким, и, даже несмотря на то что Шинода читал рэп на этих треках, он все равно считал, что этого для него недостаточно. Он ищет какие-то новые пути, подходы, в итоге становится продюсером и выпускает десятки успешных альбомов. Рассказываем о пяти работах Майка Шиноды, которые вы не знали или, возможно, забыли. 

The Rising Tied 

Этот альбом Шинода выпустил под своим сценическим псевдонимом Fort Minor в 2005 году. Пластинка стала сольным и хип-хоп-дебютом Шиноды, он с нетерпением ждал этого и готовился. Эту работу ему помог спродюсировать Jay-Z, который к тому моменту был уже известным рэпером. Linkin Park к этому времени уже успели завоевать славу и стать одной из главных групп нулевых. И несмотря на то что в творчестве группы отлично и гармонично сочетались как черты альтернативного рока, так и хип-хопа, Шиноде этого было мало. Он хотел полностью реализовать свои возможности в другом жанре. 

Так у него появились желание и силы, чтобы записать свой первый большой сольный альбом, который по жанру совершенно не повторял стиль Linkin Park. Все песни и тексты Шинода написал сам, как обычно: сначала он записывает всю пластинку от и до самостоятельно, доводя треки практически до идеального состояния, а уже после музыка проходит несколько этапов оценки — от друзей до именитых коллег. 

Но, хоть стиль отличается по музыке от Linkin Park, темы Шинода затрагивает все те же, что и в коллективе вместе с Честером. В основном это политика и масштабные вещи, в духе войны, социальной несправедливости, расизма и так далее. Например, трек Kenji — это история об американце японского происхождения, чья судьба разворачивается в лагере для интернированных после Перл-Харбора. Эта история особенно близка Майку, ведь его отец родился во время Второй мировой войны и тоже был японского происхождения. 

' YouTube / Fort Minor'

Другая интересная деталь, которую использует Шинода, — это записи диалогов. Внимательно слушая альбом, можно познакомиться с разговорами Linkin Park во время концертов, в гримерках или, например, на студии во время записи. Один из таких сокровенных моментов есть в конце треков Believe Me и Get Gone — в конце композиций Шинода размышляет о том скептицизме, с которым относились к рэпу в начале карьеры Linkin Park, и во что это все в итоге выросло. 

Post Traumatic 

Этот альбом Шинода выпускал под своим именем в 2018 году. С момента смерти Честера Беннингтона, близкого друга и напарника Майка по группе Linkin Park, прошел почти год. И вот год страшных и тоскливых мыслей, печали и боли утраты превратился в такой альбом, который обязательно должен был появиться как послесловие или точка в такой истории. 

Это действительно большая и мрачная история, вся сквозящая болью, но Шинода, как, впрочем, и всегда, оставляет и место надежде на светлое будущее. Он пытается вселить в своих слушателей идею о том, что все может быть лучше, надо только подождать и быть сильными. В целом это очень личная история (вот почему здесь Шинода даже отказался от псевдонима), это как сеанс терапии, только вместо записи в блокнотике — красивая музыка.  

Reseada Beach

Почему-то меломаны мало внимания уделяют тем людям, кто, собственно, доносит звучание альбома в том виде, в котором его слышат. Это звукорежиссеры, те, кто проделывают огромную работу по сведению и мастерингу треков, и продюсеры, которые занимаются их продвижением. Вот и Майк Шинода стал одним из таких продюсеров в Америке, причем довольно грамотным. Началось все с одного трека в альбоме Linkin Park, позже он спродюсировал трек Numb/Encore вместе с Jay-Z, потом, вместе все с тем же рэпером,  свой сольный альбом. После этого, состоявшись и показав себя грамотным профессионалом, Шинода мог браться за чужие работы. 

Одна из таких — альбом Reseada Beach калифорнийского хип-хоп-квартета Styles of Beyond. Эта пластинка была безумно успешна у критиков, ее хвалили за гармоничное сочетание ретро и новой музыки. Альбом не особо пиарили, но Шинода провернул целую рекламную кампанию в Twitter, и на пластинку наконец обратили внимание. А еще он, ко всему прочему, исполнил вместе с музыкантами трек Second to None. 

Carry Me Away 

Это трек легендарной американской хип-хоп-группы Cypress Hill, с которой Шиноде тоже посчастливилось сотрудничать. Он появился на восьмой студийной пластинке Rise Up, где выступил продюсером и еще одним из исполнителей трека. Как и другие работы Cypress Hill, этот альбом имел бешеный успех по всей планете и стартовал с верхних строчек чартов во многих странах. Надо сказать, что в этом альбоме вообще было множество разных продюсеров, все это можно отследить в статьях в "Википедии", в этом нет секрета. Но вот что интересно: работа Шиноды действительно качественно отличается от остальных треков, и его рука чувствуется при прослушивании.  

' YouTube / Cypress Hill'

The Raid: Redemption

Саундтреки к фильмам — дело такое, не каждый композитор остается в истории, а если даже музыка и хороша, то все равно может остаться незамеченной. Тем не менее многие музыканты (как, например, еще Трент Резнор) спустя какое-то время, прожитое в рамках одного или двух жанров, обращаются к кинематографу. В этом, с одной стороны, есть какой-то вызов — совершенно другие условия работы, кроме того, писать музыку надо, не ориентируясь на абстрактные ощущения или только на свои внутренние мысли, а тесно работая с режиссером и сценаристом. 

Вот и Шинода решил попробовать себя в этой стезе и написал саундтрек к фильму "Рейд" режиссера Гарета Эванса. Действие ленты происходит в столице Индонезии, Джакарте, где полиция пытается пробраться в офис местного наркобарона. Их операция усложняется, ведь из-за случайной встречи их личности будут раскрыты, а сами герои вскоре попадут в ловушку. 

Такой, казалось бы, незамысловатый сюжет для боевичка на самом деле облагородился, и история заиграла новыми красками, когда Шинода стал работать над музыкой. Ему было поручено написать саундтрек именно для американской версии фильма, когда "Рейд" дойдет до проката в Штатах. Позже он расскажет, что записал музыки более чем на час, но все еще оставалось место для двух треков. Но ему не хотелось ничего петь или читать рэп, поэтому в этом фильме появились два приглашенных артиста: Чино Морено (фронтмен Deftones) и группа Get Busy Committee. 

Кадрия Садыкова

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