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Умер сооснователь группы King Crimson Иэн Макдональд

Ему было 75 лет
Иэн Макдональд, 1974 год Steve Morley/Redferns/Getty Images
Описание
Иэн Макдональд, 1974 год
© Steve Morley/Redferns/Getty Images

ТАСС, 11 февраля. Британский музыкант-мультиинструменталист, бывший участник рок-группы King Crimson Иэн Макдональд умер в США на 76-м году жизни. Об этом сообщил журнал Rolling Stone со ссылкой на его представителя.

По его словам, что Макдональд "умер 9 февраля 2022 года в своем доме в Нью-Йорке в окружении семьи". Как отмечает журнал со ссылкой на сына музыканта, причиной смерти стал рак.

Иэн Макдональд родился в Остерли (Лондон). В 1968 году стал одним из основателей группы King Crimson. Макдональд участвовал в записи дебютного альбома In the Court of the Crimson King (1969). Этот сборник занимает второе место в списке "50 величайших прог-рок-альбомов всех времен" журнала Rolling Stone.

Впоследствии Макдональд ушел из King Crimson и стал одним из основателей группы Foreigner. На позднем этапе своей карьеры он был сессионным музыкантом.

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