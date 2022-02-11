Умер оператор "Древа желания" Ломер Ахвледиани

ТБИЛИСИ, 11 февраля. /ТАСС/. Советский и грузинский кинооператор Ломер Ахвледиани умер в Грузии в возрасте 87 лет. Об этом говорится в опубликованном в пятницу сообщении министерства культуры, спорта и молодежи республики.

"Министерство культуры, спорта и молодежи Грузии скорбит в связи с кончиной заслуженного грузинского кинооператора Ломера Ахвледиани. Ломер Ахвледиани в 1957 году окончил операторский факультет Московского института кино. С 1957 года он работал оператором-постановщиком в студии телефильмов и киностудии "Грузия-фильм", - говорится в сообщении.

Ахвледиани снял такие известные фильмы, как "Кувшин" (1970), "Древо желания" (1976), "Мачеха Саманишвили" (1977), "Житие Дон Кихота и Санчо" (1988), "Экспресс-информация" (1994) и другие. В 1967 году Ахвледиани принял участие в качестве второго оператора в съемках картины "Мольба" Тенгиза Абуладзе.

В 1984 году Ахвледиани стал Народным артистом Грузии, а через два года - лауреатом Государственной премии имени Шота Руставели.